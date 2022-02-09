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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor'dan Sankhare'in iddialarına yanıt

İHA

GZT Giresunspor'dan Sankhare'in iddialarına yanıt

GZT Giresunspor, Senegalli oyuncu Younousse Sankhare’in kendisine baskı ve tehdit uygulandığı yönündeki açıklamalarını yalanladı.
GZT Giresunspor’un sezon başında Yunan ekibi Panathinaikos’tan transfer ettiği 32 yaşındaki Younousse Sankhare, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasından bu yana kadroda kendine yer bulamadı. Sadece 9 maçta forma şansı bulabilen Sankhare'in, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’equipe’e verdiği röportaj Fransa’da gündem oldu.
Söz konusu haberlerde Sankhare’nin güvenliğinden edişe ettiği ve mobbinge uğradığı belirtildi.
Sankhare, "Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şey yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler" diye konuştu.
Konuyla ilgili GZT Giresunspor’dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, oyuncuların gerek Giresun’da gerekse takımda bulunmaktan gayet mutlu oldukları ifade edildi. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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