Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)CHP'den 22'nci Dönem Giresun Milletvekili ve eski Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık (84), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Giresun´da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Mehmet Işık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Işık için yarın Giresun Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlenecek. Hacimiktad Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Işık, Kayadibi Mahallesi´ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Orman yüksek mühendisi Mehmet Işık, orman işletme müdürlüğü ve orman bölge şefliği ile Giresun ve Isparta orman bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1989-1994 ve 1999-2002 yıllarında Giresun belediye başkanlığı yaptı. 2002'de belediye başkanlığından istifa eden Işık, CHP'den 22'nci dönem Giresun milletvekili olarak TBMM'ye girdi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-02-10 14:16:07
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