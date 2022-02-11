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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Giresun Belediye Başkanı Işık için belediye önünde tören düzenlendi

İHA

Hayatını kaybeden eski Giresun Belediye Başkanı ve Milletvekili Mehmet Işık için Giresun Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Eski Giresun Belediye Başkanı Işık için belediye önünde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Giresun Belediye Başkanı ve Milletvekili Mehmet Işık için Giresun Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Giresun’da 19891994 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten ve 22. Dönem CHP Giresun Milletvekilliği yapan Mehmet Işık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden eski başkan için Giresun Belediyesi binası önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un sadece eski bir belediye başkanını değil aynı zamanda sevilen sayılan bir büyüğünü, ağabeyini kaybettiğini ifade ederek, merhum Belediye Başkanı Mehmet Işık’a rahmet diledi.
Vali Enver Ünlü ise, merhum Belediye Başkanı Mehmet Işık’ın Giresun’a kazandırdığı güzel hizmetleriyle yaşayacağını, geride bıraktığı güzel anılarla hatırlanacağını ifade ederek, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Yapılan konuşmaların ardından dua okunarak helallik alındı. Mehmet Işık, Kayadibi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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