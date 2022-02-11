Giresunspor, 50 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, 50 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor

DHA

Giresunspor, 50 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25´inci haftasında yarın Fenerbahçe´yi konuk edecek olan GZT Giresunspor, 50 yıl önce yendiği rakibini bir kez daha yenerek hasrete son vermek istiyor.Türkiye 1'inci Ligine çıktığı ikinci sezonunun (1972-1973) ikinci yarı maçında kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe´yi Necmi Perekli´nin attığı gol ile 1-0 yenen GZT Giresunspor, bu tarihten sonra rakibine üstünlük sağlayamadı.EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN´DA ALDIBu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak almıştı.İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspor´a karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbul´da oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresun´da oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1´lik skorla rakibini yenmişti.GİRESUNSPOR 16´NCI FENERBAHÇE 6´NCI SIRADAGiresunspor, yarın Çotanak Spor Kompleksinde saat 16.00´da başlayacak olan ve Zorbay Küçük´ün yöneteceği maçta rakibini yenerek 50 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ile 26 puanla 16´ncı sırada, sarı lacivertliler ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan ile 6´ncı sırada bulunuyor.Hafta başından itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdüren ve bugün yapacağı ter idmanının ardından kampa girecek olan Giresunspor, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem 50 yıllık hasrete son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.KELEŞ: RAKİBİN KÖTÜ GİDİŞATINDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZYeşil beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe´nin kötü bir gidişatı olduğunu ve bundan faydalanmak istediklerini ifade ederek, "Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak ve bunun başlangıcını da Fenerbahçe maçında galip gelerek yapmak istiyoruz" dedi.SAKAT VE CEZALI DURUMUKaradeniz ekibinde sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer ve Erol Can Akdağ ile kadro dışı bırakılan Sankhare haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.Fenerbahçe'de ise Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle, Miguel Crespo ise cezası nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-02-11 14:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski Giresun Belediye Başkanı Işık için belediye önünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Eski Giresun Belediye Başkanı Işık için belediye ...
Giresun’da Fenerbahçe seferberliği
YEREL HABERLER Giresun’da Fenerbahçe seferberliği
Giresun’da Fenerbahçe alarmı!
YEREL HABERLER Giresun’da Fenerbahçe alarmı!
Tezgahlarda hamsi bereketi
YEREL HABERLER Tezgahlarda hamsi bereketi
Giresun’da sele dayanıklı köprüler için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Giresun’da sele dayanıklı köprüler için çalışmalar ...
Eski Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık hayatını ...
Giresunspor'da Champness antrenmana çıktı
YEREL HABERLER Giresunspor'da Champness antrenmana çıktı
GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama
GZT Giresunspor'dan Sankhare'in iddialarına yanıt
YEREL HABERLER GZT Giresunspor'dan Sankhare'in iddialarına yanıt
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.