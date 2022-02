Giresunspor, 50 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25´inci haftasında yarın Fenerbahçe´yi konuk edecek olan GZT Giresunspor, 50 yıl önce yendiği rakibini bir kez daha yenerek hasrete son vermek istiyor.Türkiye 1'inci Ligine çıktığı ikinci sezonunun (1972-1973) ikinci yarı maçında kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe´yi Necmi Perekli´nin attığı gol ile 1-0 yenen GZT Giresunspor, bu tarihten sonra rakibine üstünlük sağlayamadı.EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN´DA ALDIBu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak almıştı.İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspor´a karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbul´da oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresun´da oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1´lik skorla rakibini yenmişti.GİRESUNSPOR 16´NCI FENERBAHÇE 6´NCI SIRADAGiresunspor, yarın Çotanak Spor Kompleksinde saat 16.00´da başlayacak olan ve Zorbay Küçük´ün yöneteceği maçta rakibini yenerek 50 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ile 26 puanla 16´ncı sırada, sarı lacivertliler ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan ile 6´ncı sırada bulunuyor.Hafta başından itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdüren ve bugün yapacağı ter idmanının ardından kampa girecek olan Giresunspor, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem 50 yıllık hasrete son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.KELEŞ: RAKİBİN KÖTÜ GİDİŞATINDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZYeşil beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe´nin kötü bir gidişatı olduğunu ve bundan faydalanmak istediklerini ifade ederek, "Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak ve bunun başlangıcını da Fenerbahçe maçında galip gelerek yapmak istiyoruz" dedi.SAKAT VE CEZALI DURUMUKaradeniz ekibinde sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer ve Erol Can Akdağ ile kadro dışı bırakılan Sankhare haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.Fenerbahçe'de ise Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle, Miguel Crespo ise cezası nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-02-11 14:01:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.