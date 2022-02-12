Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 21'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas kendi sahasından alarak taşıdığı topu ceza alanına girip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12

58. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Szalai kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in kestiği ortaya arka direkte Suleymanov kafayı vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada Pelkas’ın pasına hareketlenen Valencia, ceza alanına girmek üzereyken Alexis Perez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük, Perez’i direkt kırmızı kartla oyundan attı.

86. dakikada Valencia'nın pasında Berisha’ya topal buluştu, Berisha’nın vuruşu auta gitti.

90+2’de ceza sahası dışında topla buluşan Valencia’nın kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx, Mert Güzenge

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Alexis Perez x, Aziz Behich xx (Sergen dk. 84 ?), Traore xx (Muhammed dk. 60 x), Flavio xx, Serginho xx (Balde dk. 60 x), Diabate xx, Chiquinho xxx, Umut xx (Suleymanov dk. 19 xx)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Douglas, Hayrullah, Fatih,

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Kim xx, Szalai xx, Ferdi xx, Sosa xx, Osayi Samuel xx (Burak Kapacak dk. 87 ?), Zajc xx (Pelkas dk. 46 xxx), Mert Hakan xx, Rossi xx (Serdar Dursun xx dk. 46 (Berisha xx dk. 56)), Valencia xxx (Arda dk. 90+6 ?)

Yedekler: Berke, Osman, Serdar Aziz, Tisserand, Çağatay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Francisco (dk. 2) (Giresunspor), Valencia (dk. 30), Pelkas (dk. 54) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Perez (dk. 82) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Szalai, Altay, Mert Hakan, Ferdi (Fenerbahçe), Chiquinho, Zeki Yavru (Giresunspor)

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