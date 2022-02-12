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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2

DHA

GZT Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2


Mustafa KIRLAK / GİRESUN, (DHA)STAT: Giresun Çotanak
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk Zeki Yavru, Mamadou Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Hamidou Traore (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Fousseni Diabate, Serginho (Dk. 60 Balde), Chiqunhio, Umut Nayir (Dk.18 Süleymanov)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır Nazım Sangare, Kim Min Jae, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc (Dk. 46 Pelkas), Diego Rossi (Dk. 46 Serdar Dursun) (Dk. 58 Berisha), Osayi Samuel (Dk. 77 Burak Kapacak), Enner Valencia (Dk. 90 Arda Güler)
GOLLER: Dk. 2 Chiqunhio (GZT Giresunspor) Dk. 29 Valencia, Dk. 53 Pelkas (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Alexis Perez (GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Chiqunhio, Zeki Yavru (GZT Giresunspor) - Miha Zajc, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Spor Toto Süper Lig´in 25´inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor´a konuk oldu. Mücadeleye baskılı başlayan ev sahibi ekip, dakikalar 2´yi gösterdiğinde yeni transferi Chiqunhio´nun golüyle 1-0´öne geçti. Sarı-lacivertliler, 29´uncu dakikada Valencia´nın golüyle skorda yeniden dengeyi sağladı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında oyuna giren Pelkas, takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmazken, Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 40'a yükseltirken, ligde 16'ncı sırada yer alan Giresunspor 26 puanda kaldı.2´nci dakikada sol kanattan atak organize eden GZT Giresunspor´da yeni transfer Chiqunhio, Serginho ile ver-kaç yaptı. Kaleye sert şut çeken Chiqunhio, yeşil-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti: 1-0.
3´üncü dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc ile sol kanattan içeriye girmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle top, kornere gitti.
5´inci dakikada beraberlik golü için yüklenen sarı-lacivertlilerde Miha Zajc sağ kanattan sürdüğü topu yay üzerindeki Mert Hakan'a gönderdi, onun gelişine vuruşu üstten auta gitti.
11´inci dakikada sağ kanattan topu alan Umut Nayir, topu arka direğe doğru keserek, Serginho ile buluşturdu. Serginho topu yanındaki Diabate'ye verdi. Diabate´nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
13´üncü dakikada savunma arkasına sarkan Valencia, Alexis Perez'den sıyrıldı. Valencia´nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
20´nci dakikada sol kanattan topu alan Ferdi arka direğe doğru ortaladı. Topu alan Zajc topu kontrol etti. Çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.
21´inci dakikada Nazim Sangare ceza sahasına yakın bir bölgede ev sahibi Chiquinho'ye faul yaptı. Serbest vuruş kazanan Karadeniz ekibinde Zeki'nin kullandığı serbest vuruşu Altay son anda kornere çeldi.
29´uncu dakikada orta alanda kazanılan topu Mert Hakan savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı düşündü. Meşin yuvarlakla buluşan Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1.
34´üncü dakikada Sol kanattan topu alan Mert Hakan içeriye doğru ortaladı o bölgede Zajc gelişine vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.
36´ncı dakikada sağ kanattan topu alan Zeki Yavru içeriye orta yapmak istedi savunmada Rossi'ye çarpan top kornere gitti.
37´nci dakikada sol kanattan Zeki Yavru köşe vuruşunu kullandı savunma topu karşıladı dönen topa Suleymanov gelişine vurdu ancak top Altay'da kaldı.
39´uncu dakikada sol kanattan topu alan Valencia çizgiye indi ortasını yapmak istedi ancak savunmada Alexis Perez topu kornere gönderdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa ceza sahası içinden Rossi gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.
41´inci dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Suleymanov içeriye doğru ortaladı ancak top kaleci Altay'da kaldı.
42´nci dakikada Giresunspor'da sağ kanattan topu alan Alexis Perez içeriye girmek istedi ancak savunma topu kornere çeldi. Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.
İlk yarı 1-1´lik eşitlikle tamamladı.
47´nci dakikada Giresunspor'da ceza sahasına yakın bir bölgeden topu alan Diabate savunma arkasına sarkan Serginho'yu düşündü ancak top hızla auta gitti.
53´üncü dakikada orta alanda topu alan Pelkas, topu rakip kaleye kadar taşıdı. Ceza yayı üzerinde düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan´ın bakışları arasında sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.
56´ncı dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Serdar Dursun, sakatlık sonrası değişiklik işareti yaptı. Berisha oyuna girmek için kenarda beklerken, Serdar Dursun oyuna devam etmek istediğini söyledi. Israrla oyundan çıkmak istemeyen Serdar Dursun´un yanına giden maçın hakemi, süreyi durdurarak Serdar´ın sahadan çıkmasını istedi. Devam etmek istediğini kulübeye işaret etmesine rağmen teknik ekip, Serdar Dursun'u riske etmek istemedi ve oyundan aldı.
75´inci dakikada Giresunspor'da Suleymanov, Ferdi'nin müdahalesiyle ceza sahası sağ çaprazında yerde kaldı. Hakem  ev sahibi takım lehine faul düdüğünü çaldı. Zeki'nin kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı. Sol kanada açılan top yeniden içeriye çevrildi o bölgede Balde iyi yükseldi ancak çerçeveyi bulamadı.
80´inci dakikada sol kanattan topu alan ev sahibi ekipte Aziz Behich içeriye ortaladı. Topa yükselen  Suleymanov´un vuruşunda top yandan auta gitti.
81´inci dakikada sağ kanattan topu alan Zeki Yavru yerden içeriye çevirdi ancak ceza sahası içinde topu alan Fousseni Diabate istediği gibi vuruşunu yapamadı.
82´nci dakikada Giresunspor'da Alexis Perez ani atağa çıkan Valencia'yı ceza sahasına yakın bölgede düşürdüğü için kırmızı kart gördü.
Mücadele, Fenerbahçe´nin 2-1´lik üstünlüğüyle sonuçlandı.SERDAR DURSUN SAKATLANDI
Fenerbahçe'de müsabakanın ikinci yarısının başlangıcında Diego Rossi'nin yerine oyuna giren Serdar Dursun, hava topu mücadelesinde aldığı darbe sonucunda sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmak istemeyen Serdar Dursun, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle oyundan alındı ve 58'inci dakikada yerini Berisha'ya bıraktı.
ALTAY BAYINDIR GERİ DÖNDÜ
Altay Bayındır, 30 Ekim 2021 tarihinde sakatlandığı Konyaspor maçının ardından formasına kavuştu. Omuz sakatlığını atlatan Bayındır, 105 gün sonra kaleyi teslim aldı.
GİRESUNSPOR´DA YENİ TRANSFER İLK 11´DE BAŞLADI
GZT Giresunspor´un Benfica´dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Chiqunhio, Fenerbahçe maçında ilk 11´de sahaya çıktı. Yeşil-beyazlıların, Fenerbahçe´den kadrosuna kattığı Muhammed Gümüşkaya ise yedekler arasında yer aldı. Chiqunhio, yeşil-beyazlı formayla ilk golünü Fenerbahçe karşısında kaydederken, Muhammet Gümüşkaya ise 60´ncı dakikadan itibaren Fenerbahçe´ye karşı mücadele etti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2022-02-12 18:19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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