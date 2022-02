GZT Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 25´inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor´u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, tribünleri dolduran taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini, ancak rakibin iyi performans sergilemesinin kendilerini zora soktuğunu söyledi. Maça iyi başladıklarını ve ilk dakikada golü bulduklarını ifade eden Keleş, "Golden sonra girdiğimiz 3-4 net pozisyon vardı, değerlendirebilseydik daha farklı olurdu oyun. O pozisyonları değerlendiremeyince, çıkarken kaptırdığımız top kalemizde gol olunca moralimiz düştü. Rakip golü bulduktan sonra, etkili olduk diyemem. Rakip alanda kaptırdığımız toplarla kalemizde tehlike yarattılar. Bugün Fenerbahçe´nin iyi oynayan oyuncuları çoktu, bizde azdı. Takım oyunundan uzaktık. Rakibin istediği gibi oynadık biraz, 10 kişi kalmamız, Umut´un sakatlanması biraz oyunumuzda etkili oldu. Kötü bir periyottan geçiyoruz, inşallah Kayserispor maçında istediğimiz sonuçları burada alırız" dedi.

"VALENCIA, OSAYI ÇOK İYİ OYNADILAR"

Keleş, rakibin iyi performans sergilemesinin kendilerini zora soktuğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Maç öncesi yaptığımız analizlerde atakları sonlandırmamız gerekiyordu. Ama takım çok geri koştu bugün. Bunun sebebi de Fenerbahçe´nin burada iyi oyuncularının olması. Osayi, Valencia, çok iyi oynadılar, iyi hücumlar sergilediler. Kontra çalıştığımız şeyler arasındaydı denedik ama rakibin etkili oyuncuları bugün baya zorladı. 'Defansif olarak oyuncularımız çabuk bu açığı kapatırız' diye düşündük ama orta sahadaki Traore ile Flavio´nun hamleleri biraz sıkıntı yarattı. Rakibin bugün iyi bir performans sergilemesi, bizi çok zora soktu"

İSMAİL KARTAL: ERKEN BİR GOL YEDİK BUNA RAĞMEN PANİKLEMEDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Üç gün önce beklemediğimiz bir mağlubiyetle, hak etmediğimiz bir turdan elenişimiz vardı. Bunu telafi etmemiz gerekiyordu, kendimizi camiaya ve taraftarlara affettirmek gerekiyordu. Bugün her iki takımda oyuna maçı kazanmak için başladı. Erken bir gol yedik, buna rağmen paniklemedik. Ne yapmamız gerektiğini herkes biliyordu, dersi iyi çalıştık. İyi futbol oynayarak, bazı oyuncularımızın da daha iyi oynamalarının ardından iyi futbola katkılarda bulundular. İkinci yarı pozisyonları değerlendirebilseydik, final paslarını doğru tercih yapabilseydik buradan çok farklı skorla ayrılabilirdik" diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Bugünkü karşılaşmada istatistiklerin karşılığını aldıklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Biz bugün iyi oynadık ama oynatmak istediğim bu oyun değil. Plan buydu ama bu oyunu her geçen gün hem takımımız için ben gece gündüz çalışmaya devam ediyorum, çalışacağım da. 3 gün önceki maçta oynadık, bugün bu takım 120 kilometre koştu. Bugün istatistiklerin de karşılığını aldık. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda istatistiklerin karşılığını alamamıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. Giresunspor da oyunun başında kazanmak istedi, sıralamaya bakılmasın onların da oyun anlayışı pozitif. Ama biz daha fazla hak ettiğimizi düşünüyoruz, bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum."

"FENERBAHÇE HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"

Kartal, maçın ardından oyuncularının duygu patlaması yaşadığına da değinerek, "Ben göreve geleli 6´ncı maçıma çıktım. Bu 6 maçın da 6´sını da kazanmalıydık. İstatistikler önümüzde. Gol atan kazanacaktı. Bugüne kadar bütün maçları kazanacak futbol oynadık. Bugün hem hak ettik, hem kazandık. O yüzden oyuncularım bir duygu patlaması yaşadılar. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Bugün inşallah bizim için bir başlangıç olur. Bunu devam ettiririz, inancımız ile samimiyetimiz ile. Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar. En azından Avrupa'da ve ligde gidebildiğimiz yere kadar gidip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. En azından bizim taraftarlarımıza bu mesajı vermemiz lazım" ifadelerinde bulundu.

"İLK DEFA İSTATİSTİKLERİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Kendisine yöneltilen soru üzerine konuşan Kartal, "Hedefler ortada. Ligde gidebildiğimiz yere kadar, başarabilirsek ikincilik. Avrupa kupalarında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Slavia Prag Avrupa´nın en çok koşan takımı ve sert bir takım. Biz de onlara kendi sertliğimizi göstererek onları mağlup etmek istiyoruz. İlk defa istatistiklerin karşılığını aldık, elimdeki oyuncuları mevkisi olmamasına rağmen farklı yerlere yama yapıyorum. Bugün Serdar´ı oyuna sokuyoruz, elmacık kemiği kırık. Oynamak istiyorum hocam dedi, ısrarcı oldu. Onlar da bıktı bu tarz şeylerden, zar zor oyundan çıkardık Serdar´ı kazanma hırsından dolayı. Biz şuanda bunları yaşıyoruz. Bugün çok şükür kazandık, hak ettiğimiz bir galibiyetti" dedi.

"KULÜP ANTRENÖR ARAYABİLİR"

İsmail Kartal, yönetimin teknik direktör arayışlarına ilişkin sorulan soruya da "Ben moralimi bozmam. Türk´üm, Fenerbahçeliyim. Kulüp antrenör arayabilir, hiç sorun değil benim için. Ben şuan bu takımın teknik direktörüyüm, olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur ne biter Allah bilir. Her şeyi bilerek geldim" yanıtını verdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-02-12 20:30:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.