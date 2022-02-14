GZO Başkanı Karan: “Fındıkta randıman ve rekolte için devlet desteği artırılmalı”

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine dönüm başına alan bazlı 170 lira, gübre ile mazot desteği 26 lira verildiğini hatırlatarak, gübre fiyatlarının 200 liranın altına çekilmesini, alan bazlı gelir desteği miktarının artırılmasını istedi.

Yüksek verim ve randıman için fındıkta mutlaka gübreleme yapılması gerektiğinin altını çizen Karan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından gübre fiyatlarında yüzde 30 varan indirimin yeterli olmadığını ileri sürdü.

Fındıkta randıman ve rekolte verimliliği için ihtiyaç olan gübreleme desteğine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Karan, “Üretimde verimi artırmamız için gübre destekleri ya arttırılmalı veya çiftçinin kullandığı gübrenin yarısı sübvanse edilmelidir. Gübre fiyatları 200 lira bandının altına düşmediği sürece, üretici bahçesine gübre atamayacak, fındıkta verim ve kalite düşecektir. Buda dünya fındık üretim ve ihracatında lider konumda bulunan Türkiye’nin kan kaybetmesine yol açacaktır” dedi.



“Alan bazlı gelir desteği askıdan inmeden artırılmalı”

Fındıkta alan bazlı gelir desteği miktarının acilen güncellenerek, artırılması için çağrıda bulunan Karan, “Dönüm başına 2014 yılından beri 170 lira olarak ödenen desteğinin dolar kuru ve artan girdi maliyetleri karşısında eriyip kaybolduğunu görüyoruz. Şu anda askıda olan 2021 yılı destek ödemelerinin askıdan inmeden yeniden belirlenmesini istiyoruz. Stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklere ilave 'Ek Girdi Desteği' olarak dekara 50 lira ödeme yapılacağı açıklandı. Fındıkta Türkiye için stratejik bir ürün olduğu bir gerçektir” diye konuştu.

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