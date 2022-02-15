GZT Giresunspor’da Sankhare’nin sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce süresiz kadro dışı bırakılan Sankhare’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Giresunspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
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