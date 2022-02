16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (2)

NİŞAN BOZULUNCA KORUMAYA ALINMIŞ

Giresun´da Hüseyin Can Gökçek´in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk´ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek´ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek´in barışmak için dün Ankara´dan Giresun´a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek´in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek´in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu. (DHA)

