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Bayraktar: “TMO’nun fındık satış yöntemi doğru değil” FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "TMO stoklarındaki fındığı satmalı, ama yöntem aldığı gibi satmak değil”

İHA

Bayraktar: “TMO’nun fındık satış yöntemi doğru değil” FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "TMO stoklarındaki fındığı satmalı, ama yöntem aldığı gibi satmak değil”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında bulunan 2021 yılı ürünü kabuklu fındıkların bir kısmı için satış kararı aldığını açıklarken, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar ise satış yöntemin doğru olmadığını söyledi.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "TMO stoklarındaki fındığı satmalı ama yöntem aldığı gibi satmak değil” açıklamasında bulundu.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) stoklarındaki 20 bin ton 2021 yılı fındıkları 39 TL’den satacağını açıklanmasının ardından serbest piyasada fındık fiyatları da 4 lira artışla 35 liraya yükseldi.
Üreticilerin en büyük kuruluşlarından biri olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise, müdahale kurumu olarak görev yapan TMO’nun fındık satış yönteminin doğru olmadığını savundu.
TMO’nun stoklarında bulunan fındığı satması konusunda bir sorun olmadığını ifade eden Bayraktar ancak TMO'nun fındığı üreticiden aldığı haliyle piyasaya sürmemesi gerektiğini dile getirdi.
Bayraktar, "TMO'nun bir müdahale kurumu olarak piyasada yer alması fındık fiyatlarının yükselmesi bakımından etkili oldu. Kısa sürede fındık fiyatı 25 liradan 30 lirayı gördü. Henüz yeni sezonun başlamasına 67 ay gibi bir süre var. TMO'nun bu süre içerisinde elindeki fındığı piyasaya sürmesi demek fiyatların bundan olumsuz etkilenmesi anlamına gelir. Ebetteki TMO elindeki fındığı satmalıdır ancak yöntem bu olmamalıdır. TMO elindeki fındığı mamul haline dönüştürerek, işleyerek satarsa daha çok kar elde edecektir” diye konuştu.

TMO’ya güven serbest piyasa fiyatlarını etkiliyor
TMO’nun elindeki fındığa güvenen ihracatçının bilinçli olarak serbest piyasada fiyatları düşük tuttuğunu da ileri süren Bayraktar, “TMO elindeki fındığı olduğu gibi satması sadece yabancı sanayicileri bize rakip oluşturur. Yabancı sanayicilerin en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde sadece bizim fındığı işleyerek satmamız hem bize hem de ülkemize fayda sağlayacağı bir gerçektir. Bunun yanı sıra sezon başından beri TMO’nun elindeki fındığı alacağına güvenen yabancı sanayiciler bilinçli olarak fiyatları düşük tutmaktadır. Eğer TMO elindeki fındığı mamul haline dönüştürerek satacak olsa ya da satmayacak olsa serbest piyasada fındık fiyatları bugünkü TMO’nun satışa çıkardığı 39, 40 lira seviyelerinde işlem görürdü. Bu nedenle TMO’nun bir müdahale kurumu olarak elindeki fındığı aldığı gibi satma yöntemi doğru bir yöntem değildir” dedi.
Öte yandan TMO’dan yapılan açıklamada ise, “piyasadan yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre 17 bin tonu levant, 3 bin tonu Giresun kalite olmak üzere 20 bin ton kabuklu fındıklar için kilogramı 39 TL satılacaktır. Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 45 TL fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır. Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin yüzde 10’unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 21 Şubat 2022 günü mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüğümüze yazılı olarak müracaatta bulunacaklardır. 23 Şubat tarihinden itibaren teslimatlara başlanacaktır. Satışlar Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun Başmüdürlüklerince yapılacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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