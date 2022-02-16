16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (4)

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'SILA' PAYLAŞIMI

Giresun´da, Hüseyin Can Gökçek´in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk (16) için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir´in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.

Öte yandan sporun yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim cinayete tepkilerini yaptıkları paylaşımla ifade etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun GİRESUN, (DHA)

2022-02-16 18:29:50



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