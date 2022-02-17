16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi

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Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun’a gelen ve genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından GiresunOrdu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

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