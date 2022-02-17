Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Alınan helallik sonrası genç kızın cenazesi camiye getirildi

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Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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