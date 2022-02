Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’da kendisini daha önce kaçıran genç tarafından dün aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk bugün son yolculuğuna uğurlandı.

2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin Can Gökçek (21) ile aralarında duygusal bir yakınlık oluşan Sıla Şentürk, yaklaşık 1 yıl önce ailesinin bu ilişkisini onaylamaması ve kendisine şiddet uygulaması üzerine evden kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine Giresun’da emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek polis memurları tarafından yakalanırken, olay sonrası Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Hüseyin Can Gökçek ise ‘Küçük yaşta çocuğu alıkoymak’ suçundan olay sonrası tutuklanırken, Sıla Şentürk ise ailesi ve kendi isteği doğrultusunda ailesinin yanına döndü.

Devam eden istismar davasında aile Hüseyin Can Gökçek’ten şikayetçi olurken, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçti. Şahsın yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk’ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine baba Bekir Şentürk, kızının yeniden kurum korumasına alınmasını talep etti. Bunun üzerine savcılık kararı ile Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığa bağlı bir kuruluşta korumaya alındı.

Hüseyin Can Gökçek’in kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine Sıla Şentürk yeniden şikayetçi olurken, ailesinin yanına dönmek istedi. Geçtiğimiz Aralık ayında genç kız ailesinin yanına dönerken, Hüseyin Can Gökçek önceki gün Ankara’dan Giresun’a gelerek genç kızdan şikayetini geri almasını istedi. Dün genç kızla görüşmek üzere Yalı mahallesindeki evlerine gelen Gökçek, burada çıkan tartışmada Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Hüseyin Can Gökçek, GiresunOrdu Havalimanı yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Sıla Şentürk için ise bugün Yalı Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Genç kızın annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk cenazede güçlükle ayakta dururken, cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, genç kızın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şentürk aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

