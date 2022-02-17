Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (3)



TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk için Yalı Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul etti, anne Asiye Şentürk de kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Şentürk ailesinin yakınları, Sıla'nın arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

'SİLKELENMEMİZİN ZAMANI ARTIK GELMİŞTİR'

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Ramazan Topcan, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk yaşta evliliklerin son bulması gerektiğini söyledi. Topcan "Günahı olmayan günahsız yavrularımıza, mutlu bir dünya bırakmak zorundayız. Davranışlarımıza örnek olalım. Başımız önümüze eğildi; televizyon ekranlarında kadınlara yönelik şiddet, çocuk istismarı, çocuk gelinler, artık başımızı eğmiştir. Silkelenmemizin zamanı artık gelmiştir. Olayın üzerine sükunet ve sabırla yürüyelim. Sabır hazinesinden istifade ederek, olayları yorumlamak zorundayız" dedi.

VALİ ÜNLÜ: DERS ÇIKARMALIYIZ

Giresun Valisi Enver Ünlü de cenaze sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduklarını belirterek, Şentürk ailesine taziyelerini iletti. 'O artık 84 milyonun kızı' diyen ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Ünlü, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Şentürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazı ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK

2022-02-17 14:19:39



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