Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (4)

TUTUKLANDI
Giresun´da eski nişanlısı Sıla Şentürk´ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce `Çocuğu nitelikli kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gökçek´in savcılıktaki ifadesinde Sıla´nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, "Bu nedenle sinirlendim ve Giresun´a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU-Mustafa KIRLAK
2022-02-17 15:10:51
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