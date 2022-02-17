Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Giresun´da eski nişanlısı Sıla Şentürk´ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce `Çocuğu nitelikli kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökçek´in savcılıktaki ifadesinde Sıla´nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, "Bu nedenle sinirlendim ve Giresun´a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU-Mustafa KIRLAK

2022-02-17 15:10:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.