Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (5)

KATİLİ BAŞKASINA AİT TELEFON YAKALATMIŞ

Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek´in yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Gökçek'in Ankara'dan Giresun'a başkasına ait hat ve cep telefonu ile geldiği ve görüşmelerini bu telefonla yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, telefon sinyali üzerinden Gökçek'in Ordu Giresun Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Ekipler, Hüseyin Can Gökçek'i düzenlenen operasyonla havalimanında yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökçek'in kentte geçirdiği süre zarfında kaldığı otel ve gittiği diğer noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile 'Göç Buluşması' toplantısında bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu da Hüseyin Can Gökçek´in yakalanması ile ilgili, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar" ifadelerini kullandı. (DHA)

Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Fatih TURAN

