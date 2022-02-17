Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (6)

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GİRESUN KADIN PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Giresun Kadın Platformu üyeleri Atatürk Meydanı'nda toplanarak dün eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk cinayetine tepkilerini dile getirdi. Platform adına açıklama yapan Sevgi Özgan, "Kadın ve kız çocuklarının katillerine kravat taktı diye iyi hal indirimleri yapılmayıp, yeterli cezalar verilseydi bugün Sıla ve sayısız çocuk ve kadın hala hayatta olacaktı. Ve her gün en az bir kadını katleden erkek katiller bu cesareti ve gücü asla bulamayacaktı" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-02-17 19:35:18



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