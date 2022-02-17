Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (6)

DHA

Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (6)


GİRESUN KADIN PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA
Giresun Kadın Platformu üyeleri Atatürk Meydanı'nda toplanarak dün eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk cinayetine tepkilerini dile getirdi. Platform adına açıklama yapan Sevgi Özgan, "Kadın ve kız çocuklarının katillerine kravat taktı diye iyi hal indirimleri yapılmayıp, yeterli cezalar verilseydi bugün Sıla ve sayısız çocuk ve kadın hala hayatta olacaktı. Ve her gün en az bir kadını katleden erkek katiller bu cesareti ve gücü asla bulamayacaktı" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-02-17 19:35:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş/ Ek ...
Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (5)
YEREL HABERLER Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (5)
Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Hüseyin Can Gökçek’in savcılıktaki ifadesinde “Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm” dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren şahsın ilk ...
Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş/ Ek ...
Giresun Barosu Başkanı Karademir: “Sıla Şentürk olayının takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Giresun Barosu Başkanı Karademir: “Sıla Şentürk ...
16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (4)
YEREL HABERLER Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (4)
Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş (3)
GZT Giresunspor’da Arda Kılıç şoku
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’da Arda Kılıç şoku
Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk son ...
Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş/ Ek ...
Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Alınan helallik sonrası genç kızın cenazesi camiye getirildi
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızının tabutuna ...
16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü bıçakla öldüren şahıs ...
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (4)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (4)
Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği tescilli
YEREL HABERLER Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği tescilli
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
Bayraktar: “TMO’nun fındık satış yöntemi doğru değil” FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "TMO stoklarındaki fındığı satmalı, ama yöntem aldığı gibi satmak değil”
YEREL HABERLER Bayraktar: “TMO’nun fındık satış yöntemi doğru ...
Daha önce kaçırdığı kızı bu kez boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Daha önce kaçırdığı kızı bu kez boğazını keserek ...
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (2)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (2)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (2)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (2)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü
Giresun’da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü Bıçaklayan şahsın genç kızla internette tanıştığı ve Ankara’dan Giresun’a geldiği belirlendi
YEREL HABERLER Giresun’da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.