Bakan Bozdağ: Başka Sılalar olmasın diye konuyu titizlikle takip edeceğiz

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GİRESUN, (DHA)-ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün (16) ailesini telefonla arayıp, konunun yakın takipçisi olacağını belirterek "Bu tür olaylar, bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın, başka Sılalar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Bunların üzerine hükümet olarak da gideceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şentürk ailesine taziye ziyaretine gelen AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın cep telefonundan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk´le görüştü. Taziyelerini sunan ve adli sürecin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Bozdağ, "Rabbim sabrınızı versin. Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı. Emin olun 84 milyon, her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. İçimiz acıdı, çok üzüldük. Allah, sizlere sabır versin. Bu konunun bilesin ki; her aşamasında yakın takipçisi olacağım. Yeni Sılalarımız da olmasın diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür canavarca hisle, vahşice cinayet işleyen kişilerle ve bu tür şiddete bulaşan kişilerle devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek, onun hatırasına saygıyı öyle gösterebiliriz. Bunların üzerine hükümet olarak da gideceğiz" dedi.

'TELEFONUM HER DAİM SİZLERE AÇIK'

Yargının konuyu takip ettiğini vurgulayan Bozdağ "Bu tür olaylar, bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın başka Sılalar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sılamız da bu vahşice canavarca cinayeti işleyerek hayallerini ve geleceğini söndüren, insanlıktan nasibini almamış kişi de elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir. Bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim tekrar sabrını versin. Telefonum her daim sizlere açık. Ankara'ya geldiğinizde de beklerim" diye konuştu. Görüşme sonrası baba Şentürk, Bakan Bozdağ´a teşekkür etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-02-18 15:04:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.