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Bahçeşehir Üniversitesi´nden `Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma´ zirvesi

DHA

Bahçeşehir Üniversitesi´nden `Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma´ zirvesi


Mustafa KIRLAK/DERELİ (Giresun), (DHA) BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), yeşil büyümenin yerel yönetimler bakış açısının politik ve ekonomik etkileriyle değerlendirilmesi amacıyla `Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma´ zirvesi düzenledi. Zirvede açıklamalarda bulunan BAU Global Başkanı Enver Yücel, "Yeşil büyüme; yaptığınız faaliyetleri dünyaya zarar vermeden, geleceğimizi tüketmeden, geleceği yok etmeden gerçekleştirmek demektir. Onun için toplumsal bilinci sağlamamız lazım" dedi.Bahçeşehir Üniversitesi, Giresun´un Dereli İlçesine bağlı Kulakkaya Yaylası´nda, `Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma´ zirvesi düzenledi.  Yeşil büyümenin yerel yönetimler bakış açısının politik ve ekonomik etkileriyle değerlendirilmesi amacıyla Zifin Otel´de gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Valisi Enver Ünlü, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı. `Ekonomi Politik ve Yeşil Büyüme´, `Yeşil Büyümeye Uyum Sağlamanın Ekonomik Etkileri´, `Firma ve Yerel Yönetim Perspektifinden Yeşil Büyüme´ başlıkları altında üç oturumda gerçekleşen toplantıya,  OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin ile BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, telekonferansla katılarak bilgilendirmelerde bulundu.`DÜNYAYI TÜKETMEMEK AMACIYLA BÖLGEMİZDE BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPIYORUZ´BAU Global Başkanı Enver Yücel, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada konuşulan önemli bir konuyu Türkiye gündemine yeniden taşınmasına vesile olduklarını söyledi. Üniversitelerin sadece öğrencilere bilgi aktarılan yerler olmadığına dikkat çeken Yücel, üniversitelerin aynı zamanda toplumun ve dünyanın gelişimiyle, geleceğiyle ilgili fikir ve önerilerinin aktarıldığı yerler olduğunu ifade etti. Yücel, "Geleceğimizi düşünerek; dünyayı tüketmemek, bitirmemek amacıyla bölgemizde böyle bir etkinlik yapıyoruz. Aynı zamanda bölgenin turizme olan katkısını da düşünüyoruz. Bugün Davos´ta böyle yerleşkelerde ekonomik formlar yapılıyor. Burada da buna benzer etkinliklerin bundan böyle sürekli yapılabileceğini bu vesileyle söylemiş oluyorum" diye konuştu.`YEŞİL BÜYÜME; YAPTIĞINIZ FAALİYETLERİ DÜNYAYA ZARAR VERMEDEN GERÇEKLEŞTİRMEKTİR´Yeşil büyümenin geleceği yok etmemek olduğunu kaydeden Yücel, "Yeşil büyüme; yaptığınız faaliyetleri dünyaya zarar vermeden, geleceğimizi tüketmeden, geleceği yok etmeden gerçekleştirmek demektir. Onun için toplumsal bilinci sağlamamız lazım. Bizim okullarımızda daha anaokulundan itibaren iklim değişiklikleriyle ilgili müfredata dersler koyduk. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, hedeflerine yönelik dersler koyduk. Yani gelecek dünya bizim çocuklarımızın daha iyi yaşanabileceği bir dünya olmasıyla ilgili farkındalık yaratmak üzere bu etkinlikleri yapıyoruz. Gerek iş dünyasıyla, gerek devlet erkânıyla ve akademisyenlerin de bu ekonominin gelişimiyle ilgili sürdürülebilir kalkınmanın nasıl olacağıyla ilgili bilgileri veriyorlar" şeklinde konuştu."İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL SORUN´Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün meselemiz dünyamız. Bu sadece Türkiye´ye ait bir olgu değil. Aynı zamanda bugünkü iklim değişikliği küresel sorun. BM İstanbul UNITAR Türkiye Başkanı olarak, BM´de bu farkındalığa dahil ederek dünyanın çeşitli yerlerindeki etkin Sivil Toplum Örgütleri ile farkındalık oluşturmak adına bu çalışmaları yapıyoruz"`EKONOMİK KALKINMA SADECE BÜYÜMEK VE EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMEK DEĞİL´BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, "Artık ekonomik kalkınma sadece büyümek ve ekonomik olarak güçlenmek değil, bunu doğaya zarar vermeden, doğayı koruyarak yapmak demek anlamına geliyor. Dünyada Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere gibi tüm ülkelerde yeşil dönüşüm ve büyüme çok önemli bir devlet planı haline geldi ama bu plan yapılırken sadece ekonomik değil, sosyal, politik, iklim değişikliği gibi çok yönlü interdisipliner şekilde ele alınıyor. Biz de bu zirvede tüm paydaşları bir araya getirdik ve yeşil büyüme nasıl olabilir ve bu yeşil büyüme sırasında kesinlikle iş gücünün üretilmesi, yeşil kalkınmada en başta olabilmek için gerekli olan stratejilerin neler olabileceğini masaya yatırmak üzere bir araya geldik" ifadelerinde bulundu.`20´NCİ YÜZYILDAN İTİBAREN GÜNDEMİNE GİRMİŞ ÖNEMLİ KONULARIN BAŞINDA GELİYOR´Toplantının açılışında konuşan Vali Enver Ünlü de, yeşil büyümenin önemine dikkat çekerek, "Yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma 20´nci yüzyıldan itibaren hem ülkemiz hem de dünya gündemine girmiş önemli konuların başında geliyor. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmek imkanından taviz vermeksizin günümüz kuşaklarının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek sürdürülebilir kalkınma, uluslararası anlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir. Bu zamana kadar çevre duyarlılığıyla ilgili pek çok adım atılmış, uluslararası sözleşmeler imzalanmış, zirveler düzenlenmiştir. Dünyada yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili atılacak adımlarla ilgili çok önemli kararlar alınmıştır. Ülkemizde de sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma tanımlarını içine alan çevre kanunu 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır" dedi.Konuşmaların ardından ekonomi ve yönetişim perspektifinden sürdürülebilir ekonomi kavramı ile modellerinin ele alındığı zirve, genel değerlendirme ve kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez
2022-02-19 11:11:29

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