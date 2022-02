Giresun Belediyesi sahil projesinin yüzde 75’ini tamamladı

Giresun Belediyesi tarafından yapılan ‘Plajlar Bölgesi Birinci Etap Projesi’nin yüzde 75’inin tamamlandığı belirtildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, proje kapsamında çalışmaların devam ettiği ve yaz sezonuna yetiştirileceği ifade etti.

Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, doğa ile uyumlu bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj olacak. Yapılan her çalışmada vatandaşımızın daha rahat ve konforlu olması için çalışıyoruz. Projemiz deniz sezonuna yetişecek olup hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası olacak. Her şey Giresun ve Giresunlu içindir” dedi.

Uygulanan projenin detaylarını da açıklayan Başkan Şenlikoğlu, “Vatandaşların rahatlığı için her detayın bulunduğu projede; 7 bin 400 m2 yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 m2 taş amfi tiyatro, 3 adet iskele, 200 m2 çocuk su parkı, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, 100 bisiklet park yeri, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, 3 adet çocuk macera parkuru, 880 büyük ağaç, 200 orta boy ağaç, 1200 küçük bitki, 6 adet wc, duş ve bebek bakım ünitesi, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, güvenlik noktası ve 6 adet plaj işletmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

