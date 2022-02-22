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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yakar: “Bulancak’ı nakış nakış işlemeye devam ediyoruz”

İHA

Başkan Yakar: “Bulancak’ı nakış nakış işlemeye devam ediyoruz”

Giresun'un Bulancak Belediyesi altyapısı tamamlanan ilçede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, ilçeyi daha güzel ve yaşanabilir bir şehir yapabilmek adına aynı anda birçok noktada çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Beraberinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü ve BULASKİ Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yakar, “Altyapı çalışmaları tamamlanan, doğalgaz altyapısı biten tüm cadde ve sokaklarımızı; küp taş, baskı betonbetonlama ve asfaltlamalarını yaparak nihai dokunuşla halkımızın istifadesine sunuyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren, imkanlarımızın ötesinde bir gayretle güzel ilçemiz Bulancak’ı nakış nakış işlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Fen İşleri Müdürü Hamza Tanrıverdi ve BULASKİ Müdürü Aydın Korkmaz ile birlikte sanayi sitesi, stadyum yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yakar, “Sanayi sitemiz içinde alt yapı ve doğalgaz hatlarının tamamlanmasının ardından ana cadde ve ara yolları geçtiğimiz aylarda betonlamıştık. Bugünde sanayi sitemizin doğu tarafında kalan ve bitişik mahallelerinde yoğun olarak kullandığı yolumuzun betonlamasını tamamlayarak çok daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirdik” dedi.
İlçe Stadyumunun çevresinde de incelemelerde bulunan Başkan Yakar, “Yıllardır çözülemeyen ilçe stadyumumuzun çevre yollarına da el attık. Burada 400 metrelik yeni yağmur suyu altyapısını tamamladık. Ardından yolu betonlayarak burada bulunan ilçe stadyumu, ek saha, yine yeni yapılarak gençlerin hizmetine açılan gençlik merkezi gibi tesislerin çevresini güzelleştirecek ve ulaşımı rahatlatmış olacağız. Bu tesislerden faydalanan halkımız ve gençlerimiz kaliteli bir çevreye kavuşmuş olacaklar. Her alanda desteklediğimiz gençlerimiz önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

"İhsaniye mahallesi küp taşla güzelleşiyor"
İhsaniye mahallesinde başlanılan küp taş döşeme işlerini de yerinde inceleyen Başkan Yakar, “Her şeyin en iyisine layık olan ilçemizde, Bulancak mahallemizde başlattığımız ve bitirdiğimiz küp taş döşemeleri çok yakıştı ve halkımızın da büyük beğenisini almıştır. Aynı şekilde İhsaniye mahallemizde devam ediyoruz. Burada da alt yapı ve doğalgaz hatları döşenen tüm cadde ve sokaklarımızı doğal görünümlü küp taşla güzelleştirecek ve halkımızın kullanımına sunacağız. Bulancak’ı mahalle mahalle, sokak sokak nakış gibi işlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Belediye hizmet binası Haziran ayında bitecek"
Son olarak inşaatı devam eden yeni Belediye Hizmet binası inşaatını ziyaret eden Başkan Yakar, çalışmalar hakkında müteahhitlerden bilgi alarak çalışmaların hızla tamamlanmasını istedi. Başkan Yakar, kaba inşaatı tamamlanan yeni belediye hizmet binasında ince iç ve dış sıvagiydirme işleri ve diğer ince işlerin hızla sürdürüldüğü ve Haziran ayı gibi tamamlanacağı belirtildi.

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