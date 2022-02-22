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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önal: “Göztepe maçını taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz”

İHA

Önal: “Göztepe maçını taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz”

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Pazar günü oynayacakları Göztepe maçının çok önemli hale geldiğini söyledi.
Önal, yaptığı açıklamada, “Son haftalarda üzücü sonuçlar alıyoruz. Top çizgiyi geçmediği sürece kazanamıyorsunuz. Tıpkı sezon başındaki gibi oldu. Şanssız mağlubiyetler alıyoruz. Gelinen süreçte Göztepe maçı çok önemli bir hale geldi. Bu maçı taraftarlarımızın vereceği destekle kazanmayı arzu ediyoruz. İnşallah da kazanacağız ve çıkışımızın başlangıcı olacak. Buralara kolay gelmedik, kolay da pes edecek değiliz. Tek hedefimiz galibiyet. Bunu da başarmak istiyoruz” dedi.
Tüm taraftarları stada davet eden Önal, “Pazar günü herkes iki saatini Giresunspor için ayırmalı. Tek vücut ve tek yumruk olarak Giresunspor’umuzu desteklemeliyiz” diye konuştu.

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