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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

İHA

Giresun’da gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda AFAD, UMKE, AKUT, Giresun İtfaiyesi ve 112 ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan bir çığ tatbikatı yapıldı.
Giresun merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği bir kişinin üzerine çığ düştü. Durumun 112'ye bildirilmesiyle birlikte olay yerine UMKE, AFAD, AKUT, Giresun İtfaiyesi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çığ altında kalan kişiye ulaşmak için aratma kurtarma çalışması başlattı. Kar altından çıkarılan vatandaş, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Tatbikatla ilgili bilgi veren AKUT gönüllüsü Gökhan Üstün, "Afet tatbikatı dolayısıyla ilimizin kırsal kesimlerinde kış
şartları yoğun yaşandığı bir il olduğumuz için bizde çığ felaketlerine hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirdik. Özellikle havaların ısınmasıyla çığ oluşabiliyor. Bugün de burada senaryo gereği vakanın olduğu bölgeye intikal edildi. Burada aramatarama çalışmaları sonrasında bir vatandaşımızın çığ altında olduğu tespiti yapılarak, sonrasında profesyonel ekiplerimizle beraber vatandaşımızı sağ olarak çığ altından çıkardık. Daha sonra 112 ekiplerimiz ilk
müdahalesini yaparak hastaneye ulaştırdı. İnşallah afetler yaşanmaz ama biz her zaman her türlü afetlere hazır olmalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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