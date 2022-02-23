Görele Halk Eğitim Merkezi’nden Filografi Takı Tasarım Sergisi

Görele Halk Eğitim Merkezi tarafından 20212022 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Etkinlik Atlası kapsamında yapılan aylık sosyal ve kültürel faaliyetlerinden biri olan Filografi Takı Tasarımı kursunda yapılan ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda 2 gün boyunca açık kalan sergiye Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kır’ın yanı sıra kursiyerler katıldı.

Sergi ve kurslarla ilgili bilgi veren Görele Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kır, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Etkinlik Atlası” kapsamında her ay çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirtti. Kır, “Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin satılmasına da katkı sağlamaktadır. Merkezimizde 7’den 70’e herkes için eğitim verilmektedir. 1 Eylül 2021’den bugüne kadar 153 dalda kurs açılmış olup 2 bin 200 kursiyere eğitim verilmiştir. Eğitimini yarıda bırakmış vatandaşlarımıza okuma yazma kursları açılmış olup, ayrıca açık lise ve ortaokul düzeyinde eğitimlerini tamamlama imkânı verilmektedir. Bunun yanında 'Öğrenen Mahalle ve Kurslarımızla Köylerdeyiz' uygulamaları kapsamında birçok mahalle ve köyde kurs açılmıştır. Yükseköğrenim için ilçemize gelen üniversite öğrencilerine yönelik KYK yurdunda kendilerini geliştirebilecekleri el sanatları, müzik, halk oyunları ile işaret dili kursları açıldı ve gelen talepler doğrultusunda kurslar açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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