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Lise öğrencileri hayallerini gerçekleştirmek için tavuk yetiştirip, yumurta üretiyor

İHA

Lise öğrencileri hayallerini gerçekleştirmek için tavuk yetiştirip, yumurta üretiyor

Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, okul bahçesinde yaptıkları kümeste tavuk besleyip yumurta üretiyor.
Giresun'un Bulancak ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlatılan "Sizin Hayaliniz Bizim Hedefimiz" projesinin maddi boyutunu karşılamak için öğrenciler lise bahçesindeki kümeste tavuk besliyor. Öğrencilerin isteği üzerine yapılan proje ile ilgili bilgi veren Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Orhan Erdemir, hem üretime katkı sağladıklarını hem de farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Erdemir, "Sizin Hayaliniz Bizim Hedefimiz iyilik projesinin maddi boyutunu karşılamak için Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle kolları sıvadık. Öğrencilerimiz Edebiyat Öğretmeni Pervin Demir'in danışmanlığında iyilik projesi hazırladı. Projenin üç amacı var; üretim, geri dönüşüm ve iyilik amaçları var. Proje sadece iyilikle sınırlı kalmayacak, üretime de dikkat çekmek istiyoruz. Global bir ekonomik krizin yaşandığı günümüzde öğrencilerimiz okul ortamında üretip yapabiliyorsa vatandaşlarımız et, süt yumurta gibi ürünleri marketten satın almak yerine üretebilirler. Özellikle köyde oturan insanların da et, süt, yumurta gibi ürünler üretebileceklerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Tavuklarımızın beslenmesinde ve üretilen yumurtanın paketlenmesinde geri dönüşümden yararlanıyoruz. Öğrencilerimiz kümes yapımında geri dönüşüm malzemelerinden yararlandılar” dedi.

"Öğrencilerin hayalleri sorularak gerçekleştirilecek "
Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirip ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade eden Erdemir, “Tavuk yetiştirip üretilen yumurtaların gelirleriyle öğrencileri hayalleriyle buluşturacağız, aynı zamanda da geri dönüşüm boyutu var. Yani kısacası kapsamlı bir proje, öğrencilerimize biz öğretmenler olarak destek oluyoruz. Tavuk ihtiyacını okulumuzun eski mezunları karşıladı. Bu projeyle insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Öğrencilerimiz teneffüslerde tavuklarla ilgilenip suyunu ve yemini veriyorlar. Yumurtaları da öğretmenlerimize ve isteyenlere satıp iyiliğe çeviriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor"
Proje Danışmanı Edebiyat Öğretmeni Pervin Demir ise, “Dört öğrenci ile birlikte 'Sizin Hayaliniz, Bizim Hedefimiz' iyilik projesi için yola çıktık. Projenin maddiyatını karşılamak için tavuk besleme fikri hayata geçti. Öğrencilerimiz azimle, özveriyle, iş birliğiyle çalışmalarını tamamladı. Her metrekaresi onların emeği. Onlarla gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun” diye konuştu.
Projeyi yürüten öğrenciler ise, yapılan çalışmalardan duydukları heyecanı ve mutluluğu ifade ettiler.

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