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Hakan Karaahmet: "Giresunspor şu an tarihinin en büyük yalnızlığını yaşıyor"

İHA

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor, şu an tarihinin en büyük yalnızlığını yaşıyor" dedi.

Hakan Karaahmet: "Giresunspor şu an tarihinin en büyük yalnızlığını yaşıyor"

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, “Giresunspor, şu an tarihinin en büyük yalnızlığını yaşıyor” dedi.
GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün ekonomik tablosu ve son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Karaahmet, bugüne kadar 60 milyon lira civarında borç ödediklerini belirterek, “Takımın geliri yok. Peki nasıl ödeniyor bu paralar. Federasyondan gelir yok. Hepsi temlik edilmiş. Bu paralar bizim gittiğimiz, destek istediğimiz insanlardan topladığımız ve yönetimin koyduğu paralarla buraya kadar geldik” diye konuştu.
Başkan Karaahmet, takım zor günlerden geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Giresunspor, şu an tarihinin en büyük yalnızlığını yaşıyor. Peki biz ne istiyorduk. İsteğimiz şuydu. Bir gün Süper Lig görelim. Benim de öyleydi. Şu Giresun’un çotanağını Süper Lig’de görelim diye ben de hasretle ve özlemle istiyordum. Herkes denemiş olmamış. Ama şimdi oldu. Ne istiyorsak o oldu. Peki ne bekliyorduk. Tabii ki çok zor olacak. Yarıştığımız illere bakın. Tabelalarına bak, yaşadığı nüfusa bak, oradaki imkanlara bak. Baktığında zaten bu yarışın ne kadar olağanüstü zor olacağını biliyorsun. Paraların hepsi gitmiş borca. Bu hesapların hepsi burada. Bunlar resmi çıkan hesaplar. Yaklaşık 60 milyona yakın para ödenmiş. 4 milyon lira da loca geliri var takımın.”

"Bu bir ölüm kalım maçı değil"
Hafta sonu oynanacak Göztepe maçı ile ilgili de konuşan Karaahmet, “Göztepe maçını gereğinden fazla önemsemeyin. Bu bir ölüm kalım maçı değil. O hale getirmeyin. Yanlış anlaşılmasın önemli bir maç ama şöyle olursa böyle olur gibi bir havaya sokmayalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Takıma destek olalım. Gelin bu takımı Süper Lig’de tutalım. Sonra mı? İstiyorsanız kongre var. Zaten hep söylüyorum. Aday varsa ben aday değilim. En önemli değerimiz yok etmeyelim. Kıymetini bilelim” dedi.

"Tabii çok düşündüm, inanılmaz, uykularım kaçtı, istifayı düşündüm"
Son 1 ay içinde gündeme gelen istifa iddialarıyla ilgili Karaahmet, her ihtimali düşündüğünü ifade etti. Karaahmet, "Tabii çok düşündüm, inanılmaz, uykularım kaçtı, istifayı düşündüm, 'Ne yaparız, nasıl yaparız?' dedik. Her ihtimali düşündük, yani sahada maç kaybetmek çok kötü bir şey. Benim için çok kötü bir şey, insanlara bir şey diyemiyorsun artık, kolay bir mücadele değil, olmayacak, onu da biliyorum. Gereksiz tartışmalar da çok yoruyor, biz neyi yapmamız gerekiyorken şu anda ne yapıyoruz. Tüm hesapların üstesinde Giresunspor'u bir taşın etrafında sarmalayıp kaldırmamız için mücadelemizi vermemiz gerekirken biz şey yapıyoruz. Ben her şeyi burada anlatamıyorum çok zorluklar var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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