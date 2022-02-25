Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da Sportif Direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı.

Giresunspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Fatih Kavlak ile bugün itibariyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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