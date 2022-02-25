Giresunspor forması giyen Douglas´tan Ukrayna'ya destek mesajı

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Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) GZT Giresunspor forması giyen Douglas Silva Bacelar, sosyal medya hesabından Rusya´nın harekat düzenlediği Ukrayna'ya destek paylaşımında bulundu.

Sezon başında Ukrayna Ligi ekiplerinden SK Dnipro-1 takımından GZT Giresunspor'a transfer olan Brezilyalı Douglas, Rusya´nın Ukrayna´ya harekat düzenlemesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından Ukrayna için destek paylaşımında bulundu. Douglas ayrıca Dnipro formasıyla fotoğraf da paylaşarak, "Olaylar karşısında Ukraynalılara güç versin ve bunların bir an önce bitmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-02-25 16:21:20



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