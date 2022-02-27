Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor, Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor’un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio’nun ceza sahasına yerden kestiği topta oluşan karambolde Chiquinho’dan önce defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan Diabate’nin yaptığı ortanda ceza sahasında gelişine Sergio’nun vuruşu kaleci İrfan Can’da kaldı.

27. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 10

34. dakikada Zeki Yavru’nun sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Umut Nayir müsait durumda dokunamadı.

41. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in ortasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Muhammed Gümüşkaya’nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.



Stat: Çotanak

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş xx

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Flavio xx, Chiquinho xx, Diabate xx, Serginho xx, Muhammed xx, Umut Nayir xxx

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Traore, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Hayrullah, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Göztepe: İrfan Can xx, Kerim xx, Atakan xx, Atınç xx, Wilker xx, Berkan xx, Obinna xx, Soner xx, Tannane xx, Halil xx, Cherif xx

Yedekler: Arda, Kahraman, Rodrigues, Moubandje, Dino, Santo, Yalçın, Tijanic, Murat, Aytaç

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: Umut Nayir (dk. 27) (Giresunspor)

Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)

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