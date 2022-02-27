GZT Giresunspor - Göztepe: 3 -1



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk Zeki Yavru (Dk 86 Pelupessy ), Diarra, Perez, Aziz Behich, Chiquinho, Flavio, Sergio, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 76 Hayrullah Bilazer ), Diabete (Dk. 46 Traore ), Umut Nayir (Dk. 85 Balde)

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat Atınç Nukan, Angel, Atakan Çankaya (Dk. 63 Aytaç Kara), Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk 78 Lourency), Tannane (Dk. 78 Tijanic), Berkan Emir (Dk. 46 Moubandje), Halil Akbunar, Ndiaye (Dk. 64 Di Santo)

GOLLER: Dk. 27 Umut Nayir, Dk. 51 Perez, Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor) Dk. 75 Santo (Göztepe)

SARI KART: Obinna (GZT Giresunspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27´nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Göztepe´yi 3-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.26´ncı dakikada sağ kanattan Diabete ortaladı, ceza alanına gelen topa Sergio vurdu, top kaleci İrfan Can'da kaldı. etti.

27´nci dakikada GZT Giresunspor sağ kanattan Muhammed Gümüşkaya ile korner kullandı, topu iyi takip eden Umun Nayir kafayla köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

41´inci dakikada Aziz Behich sağ kanattan ortaladı, Muhammed Gümüşkaya´ın şutunda top az farkla üstten auta gitti.

50´nci dakikada Umut Nayir kendi taşıdığı topla ceza alanına girip, sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

51´inci dakikada GZT Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı kornerde uzak direkte topu alan Sergio´nun yerden içeri çevirdi. Yakın mesafeden Perez topu ağlara gönderdi: 2-0.

69´uncu dakikada GZT Giresunspor bir gol daha buldu. Topla buluşan Traore ceza alanına yönelip, pasını Muhammed Gümüşkaya'ya verdi. Genç futbolcu, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

75´inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Di Santo'nun sert şutunda, top ağlara gitti: 3-1.

90+1´inci dakikada Göztepe´de Halil Akbunar uzaktan şansını denedi. Halil'in sert şutunda kaleci Okan Kocuk topun sahibi oldu.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-02-27 15:50:47



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