Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 31'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor, Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 31'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Chiquinho’nun pasıyla defansın arkasına sarkan Umut Nayir’in sert şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Sergio'nun indirdiği topa Perez dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 20
69. dakikada Traore’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 30
75. dakikadaki ceza yayı üzerinde topla buluşan Santo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 31

Stat: Çotanak
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş xx
Giresunspor: Okan xx, Zeki xx (Pelupessy dk. 86 ?), Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Flavio xx, Chiquinho xx, Diabate xx (Traore dk. 46 xx), Serginho xx, Muhammed xx (Hayrullah dk. 75 x), Umut Nayir xxx (Balde dk. 85 ?)
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Göztepe: İrfan Can xx, Kerim xx, Atakan xx (Aytaç dk. 64 xx), Atınç xx, Wilker xx, Berkan xx (Moubandje dk. 46 xx), Obinna xx, Soner xx (Rodrigues dk. 78 x) Tannane xx (Tijanic dk. 78 x), Halil xx, Cherif Ndiaye xx (Santo dk. 64 xxx)
Yedekler: Arda, Kahraman, Dino, Yalçın, Murat
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Umut Nayir (dk. 27), Alexis Perez (dk. 51), Muhammed Gümüşkaya (dk. 69) (Giresunspor), Franco Di Santos (dk. 75) (Göztepe)
Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GZT Giresunspor - Göztepe: 3 -1
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Göztepe: 3 -1
GZT Giresunspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Göztepe: 0 ...
Giresun’da Hocalı katliamının 30. yıldönümünde panel
YEREL HABERLER Giresun’da Hocalı katliamının 30. yıldönümünde panel
Giresunspor forması giyen Douglas´tan Ukrayna'ya destek mesajı
YEREL HABERLER Giresunspor forması giyen Douglas´tan Ukrayna'ya ...
GZT Giresunspor’da Sportif Direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’da Sportif Direktör Fatih Kavlak ile ...
GZT Giresunspor´da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor´da sportif direktör Fatih Kavlak ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.