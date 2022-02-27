Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor, Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 31'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Chiquinho’nun pasıyla defansın arkasına sarkan Umut Nayir’in sert şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Sergio'nun indirdiği topa Perez dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 20

69. dakikada Traore’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 30

75. dakikadaki ceza yayı üzerinde topla buluşan Santo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 31



Stat: Çotanak

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş xx

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx (Pelupessy dk. 86 ?), Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Flavio xx, Chiquinho xx, Diabate xx (Traore dk. 46 xx), Serginho xx, Muhammed xx (Hayrullah dk. 75 x), Umut Nayir xxx (Balde dk. 85 ?)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Göztepe: İrfan Can xx, Kerim xx, Atakan xx (Aytaç dk. 64 xx), Atınç xx, Wilker xx, Berkan xx (Moubandje dk. 46 xx), Obinna xx, Soner xx (Rodrigues dk. 78 x) Tannane xx (Tijanic dk. 78 x), Halil xx, Cherif Ndiaye xx (Santo dk. 64 xxx)

Yedekler: Arda, Kahraman, Dino, Yalçın, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Umut Nayir (dk. 27), Alexis Perez (dk. 51), Muhammed Gümüşkaya (dk. 69) (Giresunspor), Franco Di Santos (dk. 75) (Göztepe)

Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)

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