Giresun’da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor

Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle otomobil sahipleri araçlarının bakım ve onarımına daha fazla önem gösterince Giresun’daki sanayi esnafının da yüzü gülüyor.

Sıfır araç piyasasının yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobillerin de değeri arttı. Araç sahipleri ise araçlarını satıp sıfır otomobil almak yerine araçlarının bakımını yaptırarak uzun süre kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Giresun’un Bulancak Sanayi Sitesi esnaflarından Rıfkı Pekdemir, müşterilerin sıfır araç alamadığı için 2. el araca talebin yoğun olduğunu ancak bu sefer de yedek parçaların pahalandığını belirterek, “Müşterilerimizin 2. el otomobillere olan ilgisi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor. Bakım ve tamirlerini bize yaptırıyorlar. müşterilerimiz sıfır araç alamıyor durum böyle olunca 2. el araca yöneliyor, talep fazla olunca da arabaların yedek parçaları pahalanıyor. Bu da hurda araçların değerlenmesine neden oluyor” dedi.



Hurdaya ayrılması düşünülen araçlar dahi sanayide bakıma alınıyor

Bulancak Sanayi Sitesinde 20 yılı aşkın zamandır mekanik ustası Fatih Karahasan ise “Sıfır araç piyasasının uygun olduğu zamanlarda vatandaşlar sıfır araç alıyordu. 2020'den sonra vatandaşlar 2. el araca yöneldiler her geçen gün fiyatlar artıyor. Sıfır araçlar piyasada yok denilecek kadar az durumda o yüzden vatandaşlar 2. el araçlara yöneldi ve kendi araçlarını tamir ettiriyorlar, bir müşterim Anadolu vardı kullanmıyordu, atıf haldeydi araç fiyatları pahalanınca yaptırmaya geldi" diye konuştu.

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