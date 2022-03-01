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Berber dükkanını müzeye çevirdi Giresun’da berberlik yapan Bilal Temiz, içerisinde Kurtuluş Savaşı ve Kore Harbinde kullanılan tüfeklerin de yer aldığı 100’den fazla objeyi işyerinde sergiliyor

İHA

Giresun'da berberlik yapan 41 yaşındaki Bilal Temiz 25 yıldır topladığı 100'den fazla antika eşyayı işyerinde sergiliyor. Sergilediği objeler içerisinde Kurtuluş Savaşında, Kore Harbinde ve Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan tüfeklerle, 1950'li yıllara ait fotoğraf makinaları en dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Berber dükkanını müzeye çevirdi Giresun’da berberlik yapan Bilal Temiz, içerisinde Kurtuluş Savaşı ve Kore Harbinde kullanılan tüfeklerin de yer aldığı 100’den fazla objeyi işyerinde sergiliyor

Giresun’da berberlik yapan 41 yaşındaki Bilal Temiz 25 yıldır topladığı 100’den fazla antika eşyayı işyerinde sergiliyor. Sergilediği objeler içerisinde Kurtuluş Savaşında, Kore Harbinde ve Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan tüfeklerle, 1950’li yıllara ait fotoğraf makinaları en dikkat çekenler arasında yer alıyor.
Giresun’un Aksu Mahallesi’nde kendisine ait berber dükkanı bulunan Bilal Temiz, çocukluğundan bu yana hobi amaçlı olarak topladığı antika niteliğindeki eşyaları işyerinde sergiliyor. Evinin de bir bölümünü antika eşyalara ayırdığını belirten Temiz, koleksiyonundaki objelerin büyük bir bölümünü müşterileri sayesinde topladığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı ve Kore Harbinden kalan tüfekler var
Koleksiyona merakının daha küçük yaşlardayken başladığını anlatan Temiz, “Her biri 50150 yıllık eski tip gaz ocakları, radyolar, kollu çevirmeli telefonlar, kömürlü ütüler, gaz lambaları, tabanca, tüfek ve para gibi 100’den fazla objeye sahibim. Antikaya merakım daha küçük yaşlarda başladı. İlk önce babaannemin sandığında çıkan bir avuç dolusu madeni eski parayla meraklandım. Bir süre para koleksiyonu yaptım. Daha sonra da diğer objelere yöneldim. Usta olup kendi işyerimi açınca da müşterilerimin çevresiyle ilgim daha da arttı. Koleksiyonumun bir bölümünü sergilediğim işyerimde özellikle Kurtuluş Savaşında, Kore Harbinde, Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan tüfeklerle hala etiketi üzerinde duran 1864, 1886 yapımı tüfekler bulunmaktadır” dedi.

Tıraşa değil, ziyarete geliyorlar
Müşterileri ve ziyaretçilerin eserlere yoğun ilgi gösterdiğini de vurgulayan Temiz, “Yaklaşık 25 yıldır berberlik yapıyorum. Çocukluğumdan beri hobi amaçlı antika eserleri toplamaya başladım. Bu işyerimde de bunları sergiliyorum. İşyerimin küçücük bahçesinde de etnografik açık hava müzesi gibi yapmaya çalıştım Burada ise eski fare kapanları, değirmen taşları, küpler, testiler mevcut. Müşterilerimi açık hava müzesiyle karşılıyorum içeri giren ise daha da şaşıyor. Zamanla da alışıyorlar. Benim dükkanıma gelenler genelde tarih konuşuyorlar. Herkesin ilgisini çekiyor. Kimisi tıraş olmaya değil adeta işyerimiz ziyarete geliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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