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Önal: İyi ilişkilerimizin spekülasyonlarla zedelenmesini istemiyoruz

DHA

Önal: İyi ilişkilerimizin spekülasyonlarla zedelenmesini istemiyoruz


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor´un Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, "Hafta sonu oynanacak olan karşılaşma iki Karadeniz takımı için de büyük önem arz etmektedir. Her platformda dayanışma içerisinde olmaya çalıştığımız Karadeniz takımları ile olan iyi ilişkilerimizin bazı spekülasyonlar ile zedelenmemesi en büyük temennimizdir. Bu tarz söylemler futbol takımlarımıza ve Türk futboluna leke sürecek, talihsiz ve bilinçsiz söylemlerdir" dedi.
Önal, yaptığı açıklamada, ligin 27´nci haftasında Göztepe´yi yenerek 6 hafta sonra kazanmayı başardıklarını ifade ederek, galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ligin 28´inci hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Önal, hedeflerinin bu maçı da kazanarak alt sıralardan hızla uzaklaşmak istediklerini söyledi. Önal, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili bazı açıklamaların kamuoyuna yansıdığına işaret ederek, şunları belirtti:
"Bu hafta sonu oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde bazı televizyon kanallarında kritik söylemler dolaşmaktadır. Bugüne kadar GZT Giresunspor olarak hakemler konusunda duruşumuzu herkes bilmektedir. Biz hak etmediğimiz hiç bir şeyi istemiyoruz. Talebimiz sahada adilce bir yönetim sergilenmesidir. Hakemlerimiz cesurca her şeyi görsünler. Dileğimiz futbolun ön planda olduğu, hakemlerin arka planda olduğu, futbolun güzelliklerinin öne çıktığı bir müsabaka olmasıdır. Herkesin gözü önünde oynanacak bu maçta da hakemlerimizin ve federasyonumuzun alacağı kararları GZT Giresunspor Kulübü olarak saygıyla karşılayacağız."
Hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor GZT Giresunspor maçının iki Karadeniz takımı için de büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Önal, "Her platformda dayanışma içerisinde olmaya çalıştığımız Karadeniz takımları ile olan iyi ilişkilerimizin bu tip spekülasyonlar ile zedelenmemesi en büyük temennimizdir. Bu tarz söylemler futbol takımlarımıza ve Türk futboluna leke sürecek, talihsiz ve bilinçsiz söylemlerdir. Kaos ortamından beslenen kişilerce oluşturulmak istenen algı operasyonuna karşı Giresunspor´umuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz. Bu tarz art niyet ile oluşturulmaya çalışılan algının Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyor, konunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-03-01 14:56:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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