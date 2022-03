Elevli: "Kırsalda kesilen denetimsiz etler sağlık riskleri doğuruyor"

Giresun'un Espiye İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kubilay Elevli, kırsalda kesilen hayvan eti alımı konusunda ciddi uyarıda bulunarak, kaçak et olmalarının yanı sıra sağlık riski taşıdığına dikkat çekti.

Giresun’da kırsal alanda et kesimlerinin arttığını belirten Espiye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kubilay Elevli, “Kırsalda et kesimlerinin artmasından daha çok ruhsatlı ve veteriner hekim kontrolündeki belediye mezbahaneleri yerine vatandaşlar köylerinde, kırsal merkezi pazar yerlerinde et kesmeye başladı. Bu kesimleri de sosyal medya üzerinden paylaşarak pazarlama yöntemine de gidildi. Bunlar kaçak kesim olmasının yanı sıra hayvanlardan insanlara geçen zoonotik sığır tüberküloz hastalık riskini taşıdığı gibi hijyen kontrolü olmadan da kesilmektedir. Ayrıca hayvanlara uygulanan bir takım ilaç tedavilerinin ardından yasal bekleme süreleri dikkate alınmadan kesilenler oluyor ve bu durum da insan sağlığı açısında oldukça zararlı. Buna rağmen maalesef sosyal medya üzerinde görüyoruz ki çok fazla kırsalda hayvan kesimi artmış durumda. Bunu da hiç bir endişe kaygı duymadan sosyal medya da paylaşıp sipariş toplayabiliyorlar. Bizim tavsiyemiz nerede nasıl kesildiği belli olmadan ucuz diye et almak sağlık riski taşıyabilmektedir. Sosyal medyada bu paylaşımları ihbar kabul edilerek gereken mevzuatlar uygulanmalıdır” dedi.

