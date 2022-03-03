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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alucralı muhtarlarla buluştu

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alucralı muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’un Alucra ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Soylu, İçişleri Bakanlığındaki toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Giresun ziyaretinde talep ettikleri görüşme talepleri bugün Ankara’da gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı’nda Giresun’un Alucra ilçesinde görev yapan muhtarları kabul eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taleplerini dinledi.
Yapılan görüşmeyle ilgili bilgi veren Alucra Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Selamet Koçak, ”Bakanımız Ocak ayında Giresun’a yaptığı ziyaretinde kendisiyle görüşme talebimiz olmuştu bunun üzerine bizi Ankara’da İçişleri Bakanlığında kabul etti. Biz de ilçemizle ilgili bir takım sorunlarımızı dile getirdik. Sorunlarımız başında, köy yollarımızın asfaltlanması, cep telefonu ve internet hatlarının sağlıklaştırılması, ilçemiz emniyet müdürlüğüne hizmet aracının alınması, AlucraYağlıdere arası Kurtbeli yoluna 3 kilometrelik tünel ve mevcut yolun iyileştirilmesi, Köylere Hizmet Götürme Birliğine greyder ve JCB alınması oldu. Bakanımız da bu taleplerimizi dikkate alarak gereğinin yapılacağı bilgisini verdi" dedi.

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