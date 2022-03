Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada baba Bekir Şentürk, üzüntülerinin büyük olduğunu ve sanıktan şikayetçi olduklarını belirtirken, sanık Hüseyin Can Gökçek ise beyanında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren sanık Hüseyin Can Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de yer aldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dosyaya katılım talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Aile avukatı Zülal Toptepe, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için ifade ettiği beyanları kabul etmediklerini, sanığın çelişkili ifadelerine itibar edilmemesini ve işlediği suçun en üst sınırından ceza almasını, ayrıca herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep etti. Duruşmada baba Bekir Şentürk de, üzüntülerinin büyük olduğunu ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Hüseyin Can Gökçek ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşma 23 Haziran tarihine gününe ertelendi.

