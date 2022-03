Hakan Keleş: "Rize’den puanla dönmek istiyoruz"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçı için, "İkinci yarı Göztepe maçı bizim için iyi oldu. Kötü periyodu atlattık. Rize'den puanla dönmek istiyoruz" dedi.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Giresunspor Tesisleri'nde antrenman öncesinde Teknik Direktör Hakan Keleş ile oyunculardan Chiquinho basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesinde dostluk mesajları veren Keleş, "Sezonun ilk devresinde de yoğun fikstürden geçmiştik. İkinci yarı Göztepe maçı bizim için iyi oldu. Kötü periyodu atlattık, seri galibiyetler bekliyorum. Zor maç olacak, her maç zor artık. Rizespor da bunlardan biri. Evinde iyi oynayan bir takım. Son haftalarda galip gelemeseler de iyi oynuyorlar. Rize'den puanla dönmek istiyoruz. Karadeniz takımları Rize, Trabzon ve biz Giresun kardeş takımımız, dostluk içerisindeyiz" diye konuştu.

Hakan Keleş, yeni transferlerin takıma uyum sağladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Chiquinho çok iyi uyum sağladı. Traore de döndü. Eksiği vardı ama orta sahada son maç katkı sağladı. Şu an orta saha bölgesinden memnunum. Her maç için ayrı bir planlama var, iç saha ayrı deplasman ayrı; antrenmandaki performanslara göre karar veriyoruz. Son maçtaki orta saha üçlüsünden memnunum. Muhammed'den çok şey bekliyorum. Onun için aldık, zaten geçen sene de istiyorduk. Bu sene de istedik, aldık. Fenerbahçe'de çok süre bulamıyordu. Burada zaman bulmaya başladı ve performansı da iyi. Takıma uyum sağladı. Daha iyi olacak, daha çok şeyler bekliyorum ondan."



Chiquinho: "Çok iyi hazırlandık"

GZT Giresunspor’un Portekizli futbolcusu Chiquinho ise, Göztepe maçında iyi oynadıklarını, Rize maçını da kazanmak istediklerini dile getirdi. Chiquinho, "Lige maç maç bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Tek hedefimiz 3 puan. Daha önce de maç maç baktığımızı söylemiştim. Ligdeki hedefimiz ise tamamen ligde kalmak üzerine. Göztepe maçında çok iyi oynadık ve kazandık. Rize maçını da kazanmak istiyoruz. Son Göztepe maçında kompakt bir oyun sergiledik. Çok zor maç ama çok iyi hazırlandık. Çok iyi hazırlandık ve meyvelerini toplayacağız" şeklinde konuştu.

