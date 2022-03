Sıla'nın katili 'cinsel istismar'dan hakim karşısında

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16), boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), daha önce açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' davasında hakim karşısına çıktı. Gökçek, hakkındaki iddiaları kabul etmezken, ailenin avukatı ise sanığın en üst sınırından ceza almasını ve herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep etti.

Ankara'da özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı çıkan tartışma sırasında Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran Hüseyin Can Gökçek, 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk hazır bulundu. Sanık Hüseyin Can Gökçek, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Şentürk ailesinin avukatı Zülal Toptepe, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için ifade ettiği beyanları kabul etmediklerini, sanığın çelişkili ifadelerine itibar edilmemesini ve işlediği suçun en üst sınırından ceza almasını, ayrıca herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep etti. Duruşmada baba Bekir Şentürk de, üzüntülerinin büyük olduğunu ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Duruşma 23 Haziran 2022 tarihine ertelendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-03-03 18:33:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.