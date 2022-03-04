Dereli ilçesinde ilk doğalgaz açıldı

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020'de ilçede yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyareti sırasında doğalgaz sözünün ardından ilk bireysel doğalgazı bağlandı.

Dereli ilçesinde Gürcan Yabukoğlu’na ait ilk bireysel konutun doğal gazı Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve doğalgaz bağlayan firma yetkililerinin katılımıyla açıldı.

İlçenin nihayet doğalgaz kavuştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçen aylarda altyapı çalışmalarını başlatıldığımız doğalgaz nihayet bağlanmaya başladın. İlk doğalgaz kullanacak olan hemşerimize de hayırlı olsun. Şehir merkezinin bazı bölgelerinde hat döşeme işlemleri tamamlandı ve doğalgaz kullanımına hazır hale gelindi buralarda doğalgaz kullanımları başladı. Bunlardan ilki de Gürcan Yabukoğlu oldu. Kısa zamanda tüm ilçe merkezimizin doğalgaz kullanımına başlayacaktır” dedi.

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