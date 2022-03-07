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Fındıkta kadın emeği FİSKOBİRLİK kadın işçilerin omuzlarında üretime ve ihracata katkı sağlamaya devam ediyor

İHA

Fındıkta kadın emeği FİSKOBİRLİK kadın işçilerin omuzlarında üretime ve ihracata katkı sağlamaya devam ediyor

İstanbul’dan Artvin’e kadar 50 kooperatife bağlı değişken ortak sayısıyla, alanında dünyanın en büyük üretici birliği olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) kadın işçilerin omuzlarında üretime ve ihracata katkı sağlamaya devam ediyor.
FİSKOBİRLİK’in her yıl yaklaşık 3 milyon dolar gelir elde ettiği fındık ihracatının yüzde 90’ını nihai ürünler oluştururken, fındığa bu katma değeri ise kadın işçilerin sağladığı belirtildi.
Üretimden ArGe’ye, laboratuvardan pazarlamaya kadar yüzde 80’i geçen kadın iş gücüyle 25 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, kadınların iş hayatında çok daha dikkatli, titiz ve sabırlı oldukları için işletmelerin büyümesine ve kaliteli üretime büyük katkı sağladığını söyledi.

Fındık üretiminin her alanında kadın emeği var
Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı olduğunu ifade eden Bayraktar, “FİSKOBİRLİK’te şuan 350 kadın istihdam edilmektedir ve bu da işletmenin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Ayrıca 50 kooperatifimizin yarıdan fazlasında kadın müdirelerimiz vardır. Bir gün FİSKOBİRLİK Genel Müdürünün ve Başkanının da kadın olmasını arzu ederiz. Her zaman bu kurumda istihdamda kadına pozitif ayrımcılık sağlanmaktadır. Şuanda 25 ülkeye 100 milyon lira ihracat rakamımız bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada raflarda yer alan ürünlerimizin elinin emeği vardır. Tüm bu başarıların kaynağı kadın çalışanlarımızın yüksek olması. Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı var. Kadın çalışanlar işletmelerin büyümesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın özgüvenini yaşadıklarını anlatan FİSKOBİRLİK ArGe Sorumlusu Özlem Ertemoğlu Özdemir, ”Hem çalışmak hem de anne olmanın zorluluklarını yaşıyoruz. Burada çalıştıktan sonra evde çocuklara zaman ayırmak, ev işleriyle ilgilenmek ne kadar zor olsa da üreten bir kadın olmanın verdiği bir özgüven var. Burada gerek işçi gerekse idareci olarak çalışanların yüzde 80’inin kadınlar oluşturuyor. Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi fındık ve ihracatta önemli katkı sağlıyor. Böylesine bir stratejik ürünün üretiminde bulunmak, hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak bizlere güven veriyor” diye konuştu.

Fındığı Giresun’dan dünyaya ihracatını kadınlar sağlıyor
FİSKOBİRLİK’te yaklaşık 5 yıldır Kalite Kontrol Şefi olarak görev yapan Gıda Mühendisi Suzan Yavuz Saygılı ise “Kadın eli değmiş Giresun kalite fındıklar FİSKOBİRLİK öncülüğünde tescillenip, coğrafi işaretli olarak dünya pazarında yerini almıştır. Bunun için kadınlar olarak gurur duyuyoruz. Fındık hassas bir üründür ve işçiliği titizlikle yapılmak zorundadır. Görmek, seçmek kadınların daha başarıyla yapabileceği bir iştir ve kadın elinin değdiği bu ürünler daha kaliteli olmaktadır. Bir kadın olarak fındığa kıymasıyla, ezmesiyle, her çeşit kremasıyla, çikolatasıyla katma değer katarak dünya pazarına arz etmekten mutluluk duyuyoruz. Bir anlamda fındığın Giresun’dan dünyaya ihracatını kadınlar sağlıyor diyebiliriz” dedi.

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