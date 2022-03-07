GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor

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GZT Giresunspor, Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta çok kritik 6 puan elde etti.

20. Haftada deplasmanda Galatasaray’ı 10 yendikten sonra 6 maç üst üste galip gelemeyen Çotanaklar, 27. Haftada sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 31 kazanarak 6 maçlık 3 puan özlemine son verdi.

28. Haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor’u 10 geriden gelerek 21 mağlup eden GZT Giresunspor, 2’de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

Son 2 maçında 5 gol atan Yeşil Beyazlılar, kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

GZT Giresunspor, 29. Haftada mücadelesinde 14 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’da, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Çotanaklar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’da yapacağı antrenmanla başlayacak.

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