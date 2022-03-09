Giresunlu kadın girişimci köyünde atölye kurdu, organik ürünlerini Türkiye ve dünyanın her yerine ulaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunlu kadın girişimci köyünde atölye kurdu, organik ürünlerini Türkiye ve dünyanın her yerine ulaştırıyor

İHA

Giresunlu kadın girişimci köyünde atölye kurdu, organik ürünlerini Türkiye ve dünyanın her yerine ulaştırıyor

Giresun'un Piraziz ilçesinde Giresunlu kadın girişimci, annesi ve kardeşleriyle yöresel ürün üretim atölyesi kurarak sağlıklı gıda tüketmek isteyen insanlara buluşturmak için çaba harcıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan kadın girişimci Demet Öztürk'e müdürlük tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında destek verildi. Kadın girişimci Öztürk’e fındık kavurma fırını ve ekipmanları, hamur yoğurma makinesi ve ekipmanları ile püre makinesi ve ekipmanları için hibe desteği yapıldı.
Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren Demet Öztürk (31) “Aileden çiftçiyiz. Kız kardeşim ve annembabamla köyde bir girişim hikayesi başlattık. 2017 yılında annemin mutfağında kız kardeşlerimle birlikte girişim hikayemiz başladı. Dünyanın en kaliteli ve coğrafi işaret tescilli Giresun tombul fındığını üretiyoruz. Yine atölyemizdeki ürünleri şehirlerde sağlıklı gıda tüketmek isteyen insanlara buluşturmak için çalışıyoruz. İnternet pazarıyla birlikte büyük bir kitleye hitap ediyoruz” dedi.
"Ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine kargoyla gönderiyoruz" diyen Öztürk "Köyde bu küçük atölyeden tüm ürünler Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ulaşıyor. Bir ay öncesinde de ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Dubai’ye mısır unu ve ıhlamur gönderdik. İhracatımıza yöresel ürün ile başladık, İnternet Pazarı ve eticareti kullanıyoruz. Bu sayede pazarlama sorunu da yaşamıyoruz. Burada bir sıcak satış olsaydı pazarlama sorunu yaşardım çünkü herkesin fındığı var. Türkiye’nin her yerinde fındık yok, kaliteli, lezzetli kuruyemiş tüketmek isteyen insanlar bizim müşterimiz. Bir sonraki hedefimiz ihracatımızı geliştirmek bunlar tırla paletle yapılacak büyük ihracat değil atölyede ürettiğimiz ürünler kadar ihracat yapmak istiyoruz. Girişim alanında üretim yapmak isteyen kadın girişimcilere tavsiyelerim gücünüzün farkına varın. Biz bu işe sıfır sermaye ile başlamıştık, çok fazla emek koyduk. Gerçekten azimle çalışmamız sonucu buralara geldik" ifadelerini kullandı.
Devletin hikayelerine büyük destek olduğunu da belirten Öztürk "Giresun İl Tarım Müdürlüğü (GİRKAP) Projesinden yararlandım, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdare Başkanlığından (DOKAP) finansman desteği aldım. İşletmemizi büyütmek için KOSGEB den kırma makineleri aldım. Girişim alanında iş yapmak isteyen kadınlar devlet desteğini araştırsınlar, kadın gücünün farkına varmalı, kadın gücünün farkına varırsa etrafındakileri de birleştiriyor. Kendi ailesini ve toplumu değiştiriyor, üreten ve daha mutlu toplum için gücünüzün farkına varın ve çalışın ”diye konuştu.
İş yerlerinde hem üretim hem de sanatı bir arada yürüttüklerini de ifade eden Öztürk, “Atölyemizdeki resimler fındığın serüvenini anlatıyor, atölye ye çıkarken sanat galerisinden çıkıyoruz, ziyaretçilerimiz geldiğinde fındığın 12 aylık serüvenini görüyorlar. Bizlerde şehirde yoğun trafikte kalmak yerine görsel şölenin içerisinden iş yerimize gelip gidiyoruz, buda bizi motive ediyor“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor 3’te 3 peşinde
YEREL HABERLER Giresunspor 3’te 3 peşinde
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na Turizm ve Tanıtma Derneğinden ziyaret
YEREL HABERLER Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na Turizm ve ...
Giresun’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da sahte içki operasyonu
Giresun’da “Örnek Fındık Bahçesi” projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Giresun’da “Örnek Fındık Bahçesi” projesi devam ...
Giresun’da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Giresun’da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme ...
Giresun’da 2 bin 500 doz TURKOVAC aşısı uygulandı
YEREL HABERLER Giresun’da 2 bin 500 doz TURKOVAC aşısı uygulandı
Giresun’da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Giresun’da topraksız çilek yetiştiriciliği ...
Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak: “Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak: “Galibiyet ...
GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor
YEREL HABERLER GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor
Fındıkta kadın emeği FİSKOBİRLİK kadın işçilerin omuzlarında üretime ve ihracata katkı sağlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Fındıkta kadın emeği FİSKOBİRLİK kadın işçilerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.