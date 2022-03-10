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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da şehir içi ulaşımında yeni dönem için çalışmalar başladı

İHA

Giresun’da şehir içi ulaşımında yeni dönem için çalışmalar başladı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehir içi ulaşımında havuz sistemine geçmek için anlaşma yapılan profesyonel firma tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Şenlikoğlu, havuz sistemi çalışmasının büyük kısmının tamamlandığını vurgulayarak “Şehrimizdeki 6 dolmuş kooperatifini tek çatı altında toplayıp, maliyet açısından onlara avantaj sağlayacak, ulaşımdaki giderlerde bir düşüş sağlayacak, şehrin trafiğine yüzde 30’un üzerinde bir rahatlama sağlayacak ve hizmet noktasında kaliteyi artıracak bir sisteme geçilmiş olunacak. Araçlar yenilenecek. Sistem hem dolmuşçu esnafını, hem vatandaşımızı, hem de trafiği olumlu etkileyecek olup sektörün her noktasına faydası olacak” dedi.
Bu çalışmada herkesin aynı kanaatte olmayabileceğinin altını çizen Şenlikoğlu, “Bu kararları alınırken bulunduğumuz makam gereğince sorumluluğu taşıyarak doğrunun yanında olmaya çalışıyoruz. Doğru olan da havuz sistemidir. Ülkemizde bu sisteme geçmeyen 7 ilden biriyiz. Yaptırmış olduğumuz çalışmalarda da sistemin işleyişi maliyet, verimlilik ve dolmuşçunun karlılığı açısından iki katın üzerinde bir avantaj sağlıyor. Daha da önemlisi işleyişi resmi, bürokratik ve hukuki olarak sağlam zemine oturtuyor. Bizler bu sistemde önümüze çıkabilecek engelleri imkanımız olduğu sürece aşarak yürümeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz. Bize gelip bu sistem olmaz demeyin. Bu sistemle birlikte şurada bize bir haksızlık yapılıyor, avantajımız kayboluyor, şurası düzeltilebilir gibi durumlarla bize gelin. Biz bu sisteme geçme kararlılığını gösterdik. Bu saatten sonra vatandaşlarımız yanımızda olduğu müddetçe, kaldı ki vatandaşlarımızın yüzde yüzü ve dolmuşçu arkadaşlarımızın da yüksek çoğunluğu bu sistemi destekliyor” şeklinde konuştu.

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