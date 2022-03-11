Elevli "Tarımda rekolte ve randıman için arıcılık desteklenmeli" Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Tarım ilaçları ve bilinçsiz ilaçlama nedeniyle tarım alanlarından arıcılar uzaklaşınca rekolte ve randıman kaybı yaşanıyor" "Arılarda ölürse isteğiniz kadar ay çiçeği, pamuk, hububat ekin; Arı yoksa hiç biri yoktur"

Bal arılarının ekosistem için önemi olduğuna dikkat çeken Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıların tarım ilaçları nedeniyle tarım alanlarından uzak tutulması nedeniyle hem arıların yeterince beslenemediğini hem de rekolte kayıplarının yaşandığını ileri sürdü.

Son yıllarda yaşanan arı ölümlerinin tarım sektörünü de etkilediğini belirten Elevli, ”Bütün doğal tozlaştırıcılar yani polen yayanlar arasında arılar çevreyle ilgili en önemli role sahiptir. Ancak son yıllarda gerek tarım ilaçları, gerekse mevsimsel şartlar arı ölümlerini beraberinde getiriyor. Buna bağlı olarak da görüldüğü gibi birçok tarım ürününde rekolte, randıman kayıpları ve hatta birçok doğada bitki örtüsü olumsuz etkileniyor. Uzmanlarımız,' Türkiye’nin her yerinde ay çiçeği ekilir' diyor bu doğru ama ay çiçeğinin verimli olabilmesi için arının olması gerekir. Arı yoksa ayçiçeği verimi yüzde 80 düşer. Arılar ay çiçeğine gidebilecek ki tozlanma yapsın kalitesini arttırsın. Arılar tozlanma yaparsa yüzde 80 verim artar. Meyvelerde hayvancılık için yoncalarda yine arının rolü önemlidir. Arı yoksa hayvan besisi için yonca olmaz, arı yoksa pamuk olmaz, ayçiçeği olmaz. Dünyada herkes şunu iyi biliyor ki popülasyonun yüzde 75'i arılar tarafından oluyor. Herkes söylüyor,; 'Arılar ölürse yaşam 4 yılda biter' ama kimse arıların öldüğünden haberi yok. Arıcının ve arıların riski çok. Zirai ilaçlar ve bilinçsiz ilaçlamanın yanı sıra bir taraftan arı, popülasyon gezginci sahası gittikçe daralıyor. Arılarda ölürse isteğiniz kadar ay çiçeği, pamuk, hububat ekin; Arı yoksa hiç biri yoktur" ifadelerini kulandı.



Arıcılar destek bekliyor

Arıların bu kış mevsiminde yeterince beslenemediğine de dikkat çeken Elevli, “Arılar geçen sezon yeterince beslenemedi. Bal yapamadı ancak arıcılar kışın arıların beslenmesi için arılara bırakılacak balı ihtiyaçlarından dolayı satmak zorunda kaldı. Çünkü az miktarda üretilen balı ya arılara bırakacaklardı ya da borçlarını ihtiyaçlarını karşılamak için satacaklardı. Mecburen az miktardaki balı satmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine arılarını şekerle beslemek istediler ancak şeker fiyatları yükselince, stokçular devreye girdi ve kota ile şeker satmaya başladı. Arıcılar da market market dolaşarak şeker toplamak zorunda kaldı onu da alabilirse tabi. Bizim bu konuda devlerimizden beklentimiz her kesime tanınan desteğin arıcılara da tanınmasıdır. Biz de arıcılar olarak destek bekliyoruz” dedi.

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