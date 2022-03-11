Elevli "Tarımda rekolte ve randıman için arıcılık desteklenmeli" Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Tarım ilaçları ve bilinçsiz ilaçlama nedeniyle tarım alanlarından arıcılar uzaklaşınca rekolte ve randıman kaybı yaşanıyor" "Arılarda ölürse isteğiniz kadar ay çiçeği, pamuk, hububat ekin; Arı yoksa hiç biri yoktur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elevli "Tarımda rekolte ve randıman için arıcılık desteklenmeli" Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Tarım ilaçları ve bilinçsiz ilaçlama nedeniyle tarım alanlarından arıcılar uzaklaşınca rekolte ve randıman kaybı yaşanıyor" "Arılarda ölürse isteğiniz kadar ay çiçeği, pamuk, hububat ekin; Arı yoksa hiç biri yoktur"

İHA

Elevli "Tarımda rekolte ve randıman için arıcılık desteklenmeli" Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Tarım ilaçları ve bilinçsiz ilaçlama nedeniyle tarım alanlarından arıcılar uzaklaşınca rekolte ve randıman kaybı yaşanıyor" "Arılarda ölürse isteğiniz kadar ay çiçeği, pamuk, hububat ekin; Arı yoksa hiç biri yoktur"

Bal arılarının ekosistem için önemi olduğuna dikkat çeken Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıların tarım ilaçları nedeniyle tarım alanlarından uzak tutulması nedeniyle hem arıların yeterince beslenemediğini hem de rekolte kayıplarının yaşandığını ileri sürdü.
Son yıllarda yaşanan arı ölümlerinin tarım sektörünü de etkilediğini belirten Elevli, ”Bütün doğal tozlaştırıcılar yani polen yayanlar arasında arılar çevreyle ilgili en önemli role sahiptir. Ancak son yıllarda gerek tarım ilaçları, gerekse mevsimsel şartlar arı ölümlerini beraberinde getiriyor. Buna bağlı olarak da görüldüğü gibi birçok tarım ürününde rekolte, randıman kayıpları ve hatta birçok doğada bitki örtüsü olumsuz etkileniyor. Uzmanlarımız,' Türkiye’nin her yerinde ay çiçeği ekilir' diyor bu doğru ama ay çiçeğinin verimli olabilmesi için arının olması gerekir. Arı yoksa ayçiçeği verimi yüzde 80 düşer. Arılar ay çiçeğine gidebilecek ki tozlanma yapsın kalitesini arttırsın. Arılar tozlanma yaparsa yüzde 80 verim artar. Meyvelerde hayvancılık için yoncalarda yine arının rolü önemlidir. Arı yoksa hayvan besisi için yonca olmaz, arı yoksa pamuk olmaz, ayçiçeği olmaz. Dünyada herkes şunu iyi biliyor ki popülasyonun yüzde 75'i arılar tarafından oluyor. Herkes söylüyor,; 'Arılar ölürse yaşam 4 yılda biter' ama kimse arıların öldüğünden haberi yok. Arıcının ve arıların riski çok. Zirai ilaçlar ve bilinçsiz ilaçlamanın yanı sıra bir taraftan arı, popülasyon gezginci sahası gittikçe daralıyor. Arılarda ölürse isteğiniz kadar ay çiçeği, pamuk, hububat ekin; Arı yoksa hiç biri yoktur" ifadelerini kulandı.

Arıcılar destek bekliyor
Arıların bu kış mevsiminde yeterince beslenemediğine de dikkat çeken Elevli, “Arılar geçen sezon yeterince beslenemedi. Bal yapamadı ancak arıcılar kışın arıların beslenmesi için arılara bırakılacak balı ihtiyaçlarından dolayı satmak zorunda kaldı. Çünkü az miktarda üretilen balı ya arılara bırakacaklardı ya da borçlarını ihtiyaçlarını karşılamak için satacaklardı. Mecburen az miktardaki balı satmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine arılarını şekerle beslemek istediler ancak şeker fiyatları yükselince, stokçular devreye girdi ve kota ile şeker satmaya başladı. Arıcılar da market market dolaşarak şeker toplamak zorunda kaldı onu da alabilirse tabi. Bizim bu konuda devlerimizden beklentimiz her kesime tanınan desteğin arıcılara da tanınmasıdır. Biz de arıcılar olarak destek bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami ...
Giresun’da şehir içi ulaşımında yeni dönem için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Giresun’da şehir içi ulaşımında yeni dönem için ...
Giresunlu balıkçıları palamut üzdü, hamsi güldürdü
YEREL HABERLER Giresunlu balıkçıları palamut üzdü, hamsi güldürdü
Giresunspor 3’te 3 peşinde
YEREL HABERLER Giresunspor 3’te 3 peşinde
Giresunlu kadın girişimci köyünde atölye kurdu, organik ürünlerini Türkiye ve dünyanın her yerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Giresunlu kadın girişimci köyünde atölye kurdu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.