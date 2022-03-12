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İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin bir benzerini Giresun'da inşa ettiler Şehzadebaşı Camisi’nin ölçüleriyle Giresun’un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen Sarayburnu Camii Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananların en önemli uğrak noktalarından biri oldu

İHA

İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin bir benzerini Giresun'da inşa ettiler Şehzadebaşı Camisi’nin ölçüleriyle Giresun’un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen Sarayburnu Camii Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananların en önemli uğrak noktalarından biri oldu

Mimarisini Selçuklu ve Osmanlı’dan alan ve Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği İstanbul Şehzadebaşı Camisi’nin ölçüleriyle Giresun’un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen ‘Sarayburnu Camii Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananların en önemli uğrak noktalarından biri oldu.
Temeli 1987'de atılarak imece usulüyle uzun yıllar sonra tamamlanan Sarayburnu Camisi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de yapıldığını hatırlatan Sarayburnu Camii ve Külliyatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Sipahi, caminin pek az bilinen özellikleriyle ilgili bilgi verdi.
Sarayburnu Camii'nin Eynesilli Hacı Mustafa Eren Efendi'nin hayali olduğunu belirten Sipahi "Bu eser İstanbul Şehzadebaşı Camii’ne göre projelendirildi. Proje ilaveler çıkarmalar yapılarak yürütüldü. Caminin temel atma töreni 1987’de halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi ve yaklaşık 25 yıl sürdü. Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı’nın son 200 yılında yapılan en büyük camidir. 2 bin 588 metrekare hacimde en kapasiteli kapalı alanı olan eser, İstanbul Şehzatebaşı Camii örnek alınarak yapıldı. Giriş kapısı ise Sivas Divriği Ulu Camii’nin kapısı örnek alınarak yapıldı. Yine Bursa Ulu Camii'nin havuzunu örnek alıp küçültüp cami içerisine koyduk” dedi.

Caminin mimarisi kadar içerisi de dikkat çeken özellikler barındırıyor
Caminin mimari özellikleri kadar içerisinde de bir takım dikkat çeken unsurları da anlatan Sipahi, “Cumhuriyet tarihinde yapılan taş camiler var. Örnek verecek olursak Ankara Maltepe Camii, İstanbul Şişli Camii gibi taş camiler yapıldı. Fakat 2 bin 588 hacimde ve 5 bin kapasiteli bir cami yapılmadı. Osmanlı eserlerinin bazılarında gövde taşları, kırmızı kalemle çekilmiş, biz ise kırmızı taş koyduk. Mukarnas işlemeleri taş ile yaptık. Kırmızı boyaya kırmızı taş alçı ile yapılan mukarnasları ise taştan yaptık. Ayrıca ses akustiği için de duvarlarda ana kemerlerden ses yayıldığı için başlarında büyük delikler var, biz o boşlukları koyduk. Camide 16 tane deve kuşu yumurtası var, caminin muhtelif yerlerine koyduk yoksa örümcek ağlarını temizleyemezdik, deve kuşunun salgıladığı toksinler örümcek barındırmıyor. Caminin peki bilinmeyen özelliklerinden biri de Sarayburnu Camii Kâbei Muazzama'nın kuzeyinde, Medinei Münevvere'nin de kuzeyinde. Dolayısıyla biz kıbleye durduğumuzda Medine önümüze geliyor, ondan sonra Kâbei Muazzama geliyor camide namaza durduğumuzda kıble çizgisi önce Peygamber efendimizin kabri üstünden geçiyor. Bu pek mümkün olmayan bir durumdur. Sarayburnu Camiinin adı ise caminin konumu yarım ada olarak denize giriyor. Buradan yola çıkarak İstanbul Sarayburnu’na benzerliği nedeniyle Sarayburnu Camii oldu" dedi.
Öte yandan Yusuf Ziya Sipahi, 17 Mart tarihinde Berat Kandili programının TGRT Haber’de canlı olarak Sarayburnu Camii'nden yayınlanacağını sözlerine ekledi.

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