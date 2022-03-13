Giresun'da aç kalan kurtlar şehir merkezine indi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yiyecek bulamadıkları için şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.
İlçede bir süredir devam eden karın etkisiyle aç kalan kurt sürüsü, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkiine indi. Fındık bahçesinden geçen kurtlar, mahalledeki bir evin bahçesine kadar geldi. Kurtlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.