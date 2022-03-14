GZT Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna
GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio (Dk. 46 Suleymanov), Traore, Serginho (Dk. 90+1 Douglas), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 74 Balde), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 85 Sergen Piçinciol)
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Caulker, Toşca, Oğuz Ceylan (Dk. 74 Kitsiou), Furkan Soyalp (Dk. 90+1 Messaoudi), Vetrih (Dk. 85 Recep Niyaz), Sagal, Figueiredo, Maxim, Muhammet Demir
GOLLER: Dk. 6 Serginho, Dk. 79 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 38 (P) Maxim (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Chiquinho, Balde (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu 29´uncu hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Gaziantep FK´yi 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
6´ncı dakikada orta alandan gelişen atakta Traore yerden bir pas çıkardı. Topla buluşan Serginho ceza alanına girdi, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
33´üncü dakikada Gaziantep FK sol köşeden Sagal ile korner kullandı, Muhammer Demir'in kafa şutu az farkla üstten auta gitti.
38´inci dakikada Giresunspor´da Perez topu eliyle oynadığı gerekçesiyle hakem penaltıya hükmetti.
40'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Maxim topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi: 1-1.
45´inci dakikada Chiquinho´nun ara pası ile ceza alanında buluşan Umut Nayir´in sert şutunda defansa çarpan top kornere gitti.
45+2´nci dakikada Giresunspor, sağ köşeden Muhammed Gümüşkaya ile korner kullandı, Umut Nayir´in kafa şutu az farkla direğin yanından auta gitti.
55´inci dakikada Gaziantep FK atağında sağ kanattan caza alanına giren Figueiredo´nun sert vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk yatarak kontrol etti.
77´nci dakikada Giresunspor Chiquinho ile serbest atış kullandı, kaleye yönelen topu Günay Güvenç direğin dibinden kornere çeldi.
79´uncu dakikada Giresunspor´da Chiquinho topla atağa kalktı, Sergio´ya aktardı, Serginho sert vurdu rakipten dönen topu önünde bulan Chiquinho düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.
90+1´inci dakikada Giresunspor´da Hayrullah Bilazer sağ kanattan çizgiye indi ortasında Balde boş kale yerine topu auta gönderdi.
Karşılaşmayı GZT Giresunspor 2-1 kazandı.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-03-14 22:26:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.